Microsoft — 51 год: чего вы не знали про IT-гиганта, изменившего компьютеры (фото, видео)

Корпорация Microsoft отмечает свой день рождения 4 апреля 2026 года. Ее роль в эволюции персональных компьютеров сложно переоценить.

История Microsoft — это череда гениальных решений, громких провалов и технологий, навсегда изменивших быт пользователей ПК. Фокус собрал интересные факты из полувековой истории редмондского IT-гиганта: от первых строчек кода до нынешних проблем с ИИ.

С чего начиналась Windows

В 1975 году студенты Билл Гейтс и Пол Аллен увидели в журнале Popular Electronics рекламу микрокомпьютера Altair 8800. Они поняли, что "железу" нужен понятный язык программирования, и написали для него интерпретатор BASIC. Гейтс и Аллен осознали, что программное обеспечение имеет самостоятельную ценность и его можно продавать отдельно от компьютеров. Именно с этой идеи 4 апреля родилась компания Microsoft (от слов microcomputer и software).

В 1981-м Microsoft совершила сделку века. IBM искала операционную систему для своего первого персонального компьютера. У Гейтса системы не было, но он купил права на QDOS у программиста Тима Патерсона за $25 000, немного доработал ее и лицензировал IBM под названием MS-DOS. При этом Microsoft сохранила за собой право продавать MS-DOS другим производителям, что и сделало ее монополистом на зарождающемся рынке ПК.

Настоящий прорыв для масс случился с выходом Windows 3.0 в 1990 году. ОС познакомила миллионы людей с графическим интерфейсом. В то время даже компьютерная мышь была в новинку, и к ней только начинали привыкать.

Microsoft встроила в систему культовые игры, чтобы этому способствовать. "Косынка" (Solitaire) учила перетаскивать объекты, а "Сапер" (Minesweeper) из Windows 3.1 тренировал точность кликов правой и левой кнопкой.

Windows 95, вышедшая в августе 1995 года под песню "Start Me Up" группы The Rolling Stones, закрепила лидерство бренда на рынке операционных систем. Она принесла кнопку "Пуск", панель задач и "Проводник", навсегда определив стандарт взаимодействия человека с компьютером. И конечно, в более-менее современном виде уже присутствовал пакет программ Microsoft Office.

Как выглядит "Безмятежность" из Windows XP в 2026 году

Одно из самых узнаваемых фото в мире — это стандартные обои Windows XP с зелеными холмами и синим небом. Многие думали, что это 3D-графика, но кадр абсолютно реален. Фотографию под названием "Безмятежность" (Bliss) сделал американец Чарльз О’Риэр в январе 1996 года в округе Сонома (Калифорния). В кадре нет ни грамма цифровой ретуши: идеальный зеленый ковер появился из-за того, что местные виноградники уничтожила тля, и холм временно зарос густой травой. Сумму гонорара от Microsoft О’Риэр скрывает по условиям NDA, но признается, что она была "исключительной" — одной из самых крупных в истории фотоискусства.

Тот самый пейзаж из Windows XP в 2026 году

Долгие годы после выхода Windows XP пейзаж выглядел тоскливо: холм снова засадили виноградом, а в сухие сезоны трава выгорала до желтизны. Однако 18 февраля 2026 года случилось редкое совпадение. Пользователь Reddit, проезжавший мимо легендарных координат (38.248966, -122.410269), запечатлел холм почти в том же состоянии, что и 30 лет назад. Благодаря удачной погоде виноградников и сухой растительности на снимке не оказалось.

Microsoft выпустила смарт-часы за 20 лет до Apple

Мало кто знает, что умные часы появились задолго до Apple Watch. В 1994 году Microsoft совместно с производителем Timex выпустила модель Datalink 150. Это была наручная альтернатива громоздким КПК того времени.

Часы вмещали до 150 телефонных номеров, напоминали о встречах, имели встроенный блокнот и даже клон игры Space Invaders. Удивлял процесс синхронизации с ПК. В часы был встроен оптический датчик. Пользователь подносил Datalink к CRT-монитору, специальная программа на Windows заставляла экран мерцать черно-белыми полосами, и часы "считывали" этот черно-белый сигнал, загружая данные в свою память без всяких проводов и Bluetooth. Эта модель даже была сертифицирована NASA и использовалась космонавтами на МКС!

Главный провал Microsoft

Сегодня техногигант переживает не лучшие времена в отношениях с пользователями. Сделав гигантскую ставку на искусственный интеллект, в Windows интегрировали ИИ-помощника Copilot буквально везде: в панель задач, браузер Edge, Office и даже обычный "Блокнот".

Решение мало кому понравилось. Несмотря на обещания повысить эффективность бизнес-процессов, платную подписку на Copilot оформили лишь 3,3% корпоративных клиентов. Помощник часто ошибался, не мог найти нужные файлы и уступал в качестве оригинальному ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic.

Обычные пользователи также возмутились агрессивному навязыванию сырого продукта. Интеграция Copilot перегрузила Windows 11, и вызвала волну негодования в сети. В сети ИИ от Microsoft прозвали Clippy 2.0 — в честь назойливой скрепки из старых версий Office. А корпорация получила прозвище Microslop. Последнее особенно закрепилось за ней после намеренного запрета упоминания этого слова в Discord-сервере Copilot.

В 2026 году Microsoft анонсировала масштабный план по "починке" Windows 11. Посмотрим, удастся ли корпорации вернуть лояльность пользователей в эпоху искусственного интеллекта.

