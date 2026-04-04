Microsoft — 51 рік: чого ви не знали про IT-гіганта, який змінив комп'ютери (фото, відео)

Корпорація Microsoft відзначає свій день народження 4 квітня 2026 року. Її роль в еволюції персональних комп'ютерів складно переоцінити.

Історія Microsoft — це низка геніальних рішень, гучних провалів і технологій, що назавжди змінили побут користувачів ПК. Фокус зібрав цікаві факти з півстолітньої історії редмондського IT-гіганта: від перших рядків коду до нинішніх проблем зі ШІ.

З чого починалася Windows

1975 року студенти Білл Гейтс і Пол Аллен побачили в журналі Popular Electronics рекламу мікрокомп'ютера Altair 8800. Вони зрозуміли, що "залізу" потрібна зрозуміла мова програмування, і написали для нього інтерпретатор BASIC. Гейтс і Аллен усвідомили, що програмне забезпечення має самостійну цінність і його можна продавати окремо від комп'ютерів. Саме з цієї ідеї 4 квітня народилася компанія Microsoft (від слів microcomputer і software).

У 1981-му Microsoft уклала угоду століття. IBM шукала операційну систему для свого першого персонального комп'ютера. У Гейтса системи не було, але він купив права на QDOS у програміста Тіма Патерсона за $25 000, трохи доопрацював її і ліцензував IBM під назвою MS-DOS. Водночас Microsoft зберегла за собою право продавати MS-DOS іншим виробникам, що і зробило її монополістом на зароджуваному ринку ПК.

Розділ ігор Windows 3.0

Справжній прорив для мас стався з виходом Windows 3.0 у 1990 році. ОС познайомила мільйони людей з графічним інтерфейсом. У той час навіть комп'ютерна миша була в новинку, і до неї тільки починали звикати.

Microsoft вбудувала в систему культові ігри, щоб цьому сприяти. "Косинка" (Solitaire) вчила перетягувати об'єкти, а "Сапер" (Minesweeper) з Windows 3.1 тренував точність кліків правою і лівою кнопкою.

Windows 95, що вийшла в серпні 1995 року під пісню "Start Me Up" групи The Rolling Stones, закріпила лідерство бренду на ринку операційних систем. Вона принесла кнопку "Пуск", панель завдань і "Провідник", назавжди визначивши стандарт взаємодії людини з комп'ютером. І звісно, у більш-менш сучасному вигляді вже був присутній пакет програм Microsoft Office.

Який вигляд має "Безтурботність" із Windows XP у 2026 році

Одне з найбільш упізнаваних фото у світі — це стандартне фонове зображення Windows XP із зеленими пагорбами і синім небом. Багато користувачів думали, що це 3D-графіка, але кадр абсолютно реальний. Фотографію під назвою "Безтурботність" (Bliss) зробив американець Чарльз О'Ріер у січні 1996 року в окрузі Сонома (Каліфорнія). У кадрі немає ні грама цифрової ретуші: ідеальний зелений килим з'явився через те, що місцеві виноградники знищила попелиця, і пагорб тимчасово заріс густою травою. Суму гонорару від Microsoft О'Ріер приховує за умовами NDA, але зізнається, що вона була "винятковою" — однією з найбільших в історії фотомистецтва.

Той самий пейзаж із Windows XP у 2026 році

Довгі роки після виходу Windows XP пейзаж виглядав сумно: пагорб знову засадили виноградом, а в сухі сезони трава вигорала до жовтизни. Однак 18 лютого 2026 року стався рідкісний збіг. Користувач Reddit, який проїжджав повз легендарні координати (38.248966, -122.410269), сфотографував пагорб майже в тому ж стані, що і 30 років тому. Завдяки вдалій погоді виноградників і сухої рослинності на знімку не виявилося.

Microsoft випустила смарт-годинник за 20 років до Apple

Мало хто знає, що розумні годинники з'явилися задовго до Apple Watch. У 1994 році Microsoft спільно з виробником Timex випустила модель Datalink 150. Це була наручна альтернатива громіздким КПК того часу.

Годинник Microsoft 1994 року

Годинник вміщував до 150 телефонних номерів, нагадував про зустрічі, мав вбудований блокнот і навіть клон гри Space Invaders. Дивував процес синхронізації з ПК. У годинник був вбудований оптичний датчик. Користувач підносив Datalink до CRT-монітора, спеціальна програма на Windows змушувала екран мерехтіти чорно-білими смугами, і годинник "зчитував" цей чорно-білий сигнал, завантажуючи дані до своєї пам'яті без усіляких дротів і Bluetooth. Ця модель навіть була сертифікована NASA і використовувалася космонавтами на МКС!

Головний провал Microsoft

Сьогодні техногігант переживає не найкращі часи у відносинах із користувачами. Зробивши гігантську ставку на штучний інтелект, у Windows інтегрували АІ-помічника Copilot буквально скрізь: у панель завдань, браузер Edge, Office і навіть звичайний "Блокнот".

Рішення мало кому сподобалося. Незважаючи на обіцянки підвищити ефективність бізнес-процесів, платну підписку на Copilot оформили лише 3,3% корпоративних клієнтів. Помічник часто помилявся, не міг знайти потрібні файли і поступався за якістю оригінальному ChatGPT від OpenAI і Claude від Anthropic.

Презентація Microsoft Copilot

Звичайні користувачі також обурилися агресивному нав'язуванню сирого продукту. Інтеграція Copilot перевантажила Windows 11, і викликала хвилю обурення в мережі. У мережі ШІ від Microsoft прозвали Clippy 2.0 — на честь настирливої скріпки зі старих версій Office. А корпорація отримала прізвисько Microslop. Останнє особливо закріпилося за нею після навмисної заборони згадки цього слова в Discord-сервері Copilot.

У 2026 році Microsoft анонсувала масштабний план "налагодження" Windows 11. Подивимося, чи вдасться корпорації повернути лояльність користувачів в епоху штучного інтелекту.

