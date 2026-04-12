Надежная зарядная станция для дома: какая модель Bluetti заслужила высокие оценки в Украине (фото)

В условиях отключений света многие выбирают портативную электростанцию Bluetti AC70P. Модель предлагает оптимальный баланс мощности, емкости и скорости зарядки для обеспечения работы домашней техники.

Фокус собрал технические характеристики устройства и отзывы украинских покупателей.

Спецификации и разъемы

Станция базируется на долговечном литий-железо-фосфатном (LiFePO4) аккумуляторе емкостью 864 Вт·ч, который сохраняет до 80% ресурса даже после 3000 циклов перезарядки. Номинальная мощность инвертора с правильной синусоидой составляет 1000 Вт, а пиковая достигает 2000 Вт. Вес устройства составляет 10,7 кг.

На лицевой панели расположены две стандартные розетки 230 В, пара портов USB-A (12 Вт) и два разъема USB-C с поддержкой Power Delivery на 100 Вт. Также предусмотрен автомобильный порт на 12 В и площадка для беспроводной зарядки смартфонов мощностью 15 Вт на верхней крышке. Поддерживается подключение дополнительных батарей серий B80P, B230 и B300 для расширения емкости.

Відео дня

Зарядная станция Bluetti AC70P Фото: Bluetti

Автономность и скорость зарядки

Аппарат поддерживает четыре способа пополнения энергии. Ключевой особенностью стала турбо-зарядка от сети мощностью 950 Вт: батарея набирает 80% всего за 45 минут, а полный цикл занимает 1,5 часа. Зарядка от солнечных панелей (до 500 Вт) занимает чуть больше двух часов.

Через фирменное приложение по Bluetooth можно отслеживать потребление, управлять портами и активировать тихий режим, который продлит зарядку до 4 часов, сберегая ресурс аккумулятора. Станция также может работать как источник бесперебойного питания (ИБП) со скоростью переключения 20 мс.

Опыт эксплуатации и отзывы

Владельцы высоко оценивают возможности станции для резервного питания важной техники. Практика показывает, что связка из 55-дюймового телевизора, консоли PlayStation 5 и светодиодной ленты способна проработать от батареи от 3,5 до 4 часов. Полноценное рабочее место с 35-дюймовым монитором и ноутбуком станция питает около 7 часов. Холодильник устройство поддерживает до 11 часов, в зависимости от температуры в помещении и режима работы компрессора. Работа двухконтурных котлов и насосов отопления также не вызывает нареканий. Можно довольно обеспечивать работу ноутбука и роутера.

Среди главных плюсов потребители выделяют сверхбыструю зарядку, удобное мобильное приложение и бесшумность в базовых режимах. Однако покупатели отмечают и ряд недостатков. Мощности в 1000 Вт недостаточно для запуска микроволновых печей, а фены работают только на минимальных настройках. Кроме того, встроенная защита станции блокирует зарядку при падении напряжения в домашней сети ниже 190 В. При пиковых нагрузках или активации турбо-зарядки система охлаждения начинает заметно шуметь. Также пользователи обращают внимание на отсутствие инструкции на украинском языке в комплекте.

Цена Bluetti AC70P в Украине — 29 999 грн.

Ранее сообщали про зарядную станцию EcoFlow с отличными параметрами. Украинские потребители выбирают портативную станцию EcoFlow DELTA 2 для резервного питания крупной бытовой техники. Устройство оснащено долговечной батареей и инвертором высокой мощности.

Также Фокус писал про надежную и недорогую зарядную станцию. Портативная электростанция Bluetti Handsfree 2 выделяется миниатюрным дизайном, а также отличным соотношением цены и характеристик.