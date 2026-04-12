Надійна зарядна станція для дому: яка модель Bluetti заслужила високі оцінки в Україні (фото)

В умовах відключень світла багато хто вибирає портативну електростанцію Bluetti AC70P. Модель пропонує оптимальний баланс потужності, ємності та швидкості заряджання для забезпечення роботи домашньої техніки.

Фокус зібрав технічні характеристики пристрою та відгуки українських покупців.

Специфікації та роз'єми

Станція базується на довговічному літій-залізо-фосфатному (LiFePO4) акумуляторі ємністю 864 Вт-год, який зберігає до 80% ресурсу навіть після 3000 циклів перезарядки. Номінальна потужність інвертора з правильною синусоїдою становить 1000 Вт, а пікова досягає 2000 Вт. Вага пристрою становить 10,7 кг.

На лицьовій панелі розташовані дві стандартні розетки 230 В, пара портів USB-A (12 Вт) і два роз'єми USB-C з підтримкою Power Delivery на 100 Вт. Також передбачено автомобільний порт на 12 В і майданчик для бездротової зарядки смартфонів потужністю 15 Вт на верхній кришці. Підтримується підключення додаткових батарей серій B80P, B230 і B300 для розширення ємності.

Зарядна станція Bluetti AC70P Фото: Bluetti

Автономність і швидкість заряджання

Апарат підтримує чотири способи поповнення енергії. Ключовою особливістю стала турбо-зарядка від мережі потужністю 950 Вт: батарея набирає 80% всього за 45 хвилин, а повний цикл займає 1,5 години. Зарядка від сонячних панелей (до 500 Вт) займає трохи більше двох годин.

Через фірмовий застосунок через Bluetooth можна відстежувати споживання, керувати портами й активувати тихий режим, який подовжить зарядку до 4 годин, зберігаючи ресурс акумулятора. Станція також може працювати як джерело безперебійного живлення (ДБЖ) зі швидкістю перемикання 20 мс.

Досвід експлуатації та відгуки

Власники високо оцінюють можливості станції для резервного живлення важливої техніки. Практика показує, що зв'язка з 55-дюймового телевізора, консолі PlayStation 5 і світлодіодної стрічки здатна пропрацювати від батареї від 3,5 до 4 годин. Повноцінне робоче місце з 35-дюймовим монітором і ноутбуком станція живить близько 7 годин. Холодильник пристрій підтримує до 11 годин, залежно від температури в приміщенні та режиму роботи компресора. Робота двоконтурних котлів і насосів опалення також не викликає нарікань. Можна доволі забезпечувати роботу ноутбука та роутера.

Серед головних плюсів споживачі виокремлюють надшвидку зарядку, зручний мобільний застосунок і безшумність у базових режимах. Однак покупці відзначають і низку недоліків. Потужності в 1000 Вт недостатньо для запуску мікрохвильових печей, а фени працюють тільки на мінімальних налаштуваннях. Крім того, вбудований захист станції блокує зарядку при падінні напруги в домашній мережі нижче 190 В. При пікових навантаженнях або активації турбо-зарядки система охолодження починає помітно шуміти. Також користувачі звертають увагу на відсутність інструкції українською мовою в комплекті.

Ціна Bluetti AC70P в Україні — 29 999 грн.

