Неожиданная разница: камеру Galaxy S26 Ultra сравнили с прошлогодним S25 Ultra (фото)

Эксперты cопоставили фотографии на флагманские смартфоны Samsung. Несмотря на почти идентичные спецификации камер, реальные тесты показали видимый прогресс.

На первый взгляд, набор модулей в S26 Ultra не изменился в сравнении с предшественником. Это главный сенсор на 200 Мп, 50-Мп сверхширик и два телефото (10 и 50 Мп). Но Samsung сделала оптику более светосильной (увеличив диафрагму основной камеры до f/1.4, а 5-кратного зум-датчика — до f/2.9), а за вычисления отвечает новый Snapdragon 8 Elite Gen 5, что повлияло на качество снимков, пишет Tom's Guide.

Чтобы выявить разницу, эксперт сделал более 200 парных фотографий в одинаковых условиях. Мы выбрали три самых показательных теста.

Дневные фото на смартфоны Galaxy S26 Ultra и S25 Ultra Фото: Tom's Guide

Дневная съемка

При хорошем освещении разница бросается в глаза сразу. Главное достижение Galaxy S26 Ultra — более естественная и теплая цветопередача. Samsung явно поработала над алгоритмами обработки: новинка больше не выдает перенасыщенные цвета, в отличие S25 Ultra.

На тестовых снимках цветочных горшков S26 Ultra выдал яркие, но реалистичные розовые и глубокие зеленые оттенки. Предыдущий флагман, напротив, сделал цвета слишком яркими и неестественными. Кроме того, S26 Ultra лучше справляется с экспозицией светлых участков, делая кадр в целом более светлым и приятным для глаз, тогда как S25 Ultra часто затемняет яркие объекты.

10-кратный гибридный зум: Samsung Galaxy S26 Ultra (слева) и S25 Ultra (cправа) Фото: Tom's Guide

Зум

В смартфонах установлены идентичные по разрешению телеобъективы (10 Мп для 3х и 50 Мп для 5х зума), но более широкая диафрагма в 5-кратном модуле S26 Ultra дает преимущество.

На приближении 3x разницы практически нет — оба смартфона выдают отличную детализацию.

На 5-кратном зуме S26 Ultra начинает вырываться вперед, выдавая более резкую картинку (это хорошо заметно по текстурам зданий и надписям на заднем плане).

При 10-кратном цифровом увеличении превосходство новинки становится очевидным: мелкие детали, такие как часы на башне или листва деревьев, выглядят значительно четче. На 30-кратном зуме оба смартфона начинают "мылить" картинку, но S26 Ultra все равно сохраняет больше архитектурных деталей.

Ночное фото: Galaxy S26 Ultra (слева) и Galaxy S25 Ultra (справа) Фото: Tom's Guide

Ночные фото

Именно в условиях недостаточного освещения увеличенная диафрагма основной камеры S26 Ultra (f/1.4 против f/1.7) показывает себя во всей красе. Она пропускает больше света, что позволяет матрице захватывать больше информации.

На ночных снимках деревьев S26 Ultra сохранил значительно больше деталей коры и текстуры древесины, которые на фото с S25 Ultra просто слились в темные пятна. Кроме того, старая модель из-за более долгой выдержки часто искажает цвета (например, делая освещенный дом в неестественно оранжевым), тогда как новинка сохраняет высокую точность цветопередачи даже в темноте.

Подводя итог, эксперт отметил, что Galaxy S26 Ultra одержал убедительную победу благодаря точечным улучшениям оптики и алгоритмов. Однако S25 Ultra все еще остается мощным камерофоном, и переходить на новую модель только ради камеры владельцам прошлогоднего флагмана пока не обязательно.

