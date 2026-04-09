Несподівана різниця: камеру Galaxy S26 Ultra порівняли з S25 Ultra (фото)

Експерти порівняли фотографії на флагманські смартфони Samsung. Попри майже ідентичні специфікації камер, реальні тести показали видимий прогрес.

На перший погляд, набір модулів у S26 Ultra не змінився порівняно з попередником. Це головний сенсор на 200 Мп, 50-Мп надширик і два телефото (10 і 50 Мп). Але Samsung зробила оптику більш світлосильною (збільшивши діафрагму основної камери до f/1.4, а 5-кратного зум-датчика — до f/2.9), а за обчислення відповідає новий Snapdragon 8 Elite Gen 5, що вплинуло на якість знімків, пише Tom's Guide.

Щоб виявити різницю, експерт зробив понад 200 парних фотографій в однакових умовах. Ми вибрали три найпоказовіші тести.

Денні фото на смартфони Galaxy S26 Ultra і S25 Ultra Фото: Tom's Guide

Денна зйомка

При хорошому освітленні різниця впадає в око одразу. Головне досягнення Galaxy S26 Ultra — більш природне і тепле перенесення кольорів. Samsung явно попрацювала над алгоритмами обробки: новинка більше не видає перенасичені кольори, на відміну від S25 Ultra.

На тестових знімках квіткових горщиків S26 Ultra видав яскраві, але реалістичні рожеві та глибокі зелені відтінки. Попередній флагман, навпаки, зробив кольори занадто яскравими і неприродними. Крім того, S26 Ultra краще справляється з експозицією світлих ділянок, роблячи кадр загалом світлішим і приємнішим для очей, тоді як S25 Ultra часто затемнює яскраві об'єкти.

10-кратний гібридний зум: Samsung Galaxy S26 Ultra (ліворуч) і S25 Ultra (праворуч) Фото: Tom's Guide

Зум

У смартфонах встановлені ідентичні за роздільною здатністю телеоб'єктиви (10 Мп для 3х і 50 Мп для 5х зуму), але ширша діафрагма в 5-кратному модулі S26 Ultra дає перевагу.

На наближенні 3x різниці практично немає — обидва смартфони видають відмінну деталізацію.

На 5-кратному зумі S26 Ultra починає вириватися вперед, видаючи більш різку картинку (це добре помітно за текстурами будівель і написами на задньому плані).

При 10-кратному цифровому збільшенні перевага новинки стає очевидною: дрібні деталі, як-от годинник на вежі або листя дерев, виглядають значно чіткіше. На 30-кратному зумі обидва смартфони починають "милити" картинку, але S26 Ultra все одно зберігає більше архітектурних деталей.

Нічне фото: Galaxy S26 Ultra (ліворуч) і Galaxy S25 Ultra (праворуч) Фото: Tom's Guide

Нічні фото

Саме в умовах недостатнього освітлення збільшена діафрагма основної камери S26 Ultra (f/1.4 проти f/1.7) показує себе у всій красі. Вона пропускає більше світла, що дозволяє матриці захоплювати більше інформації.

На нічних знімках дерев S26 Ultra зберіг значно більше деталей кори та текстури деревини, які на фото з S25 Ultra просто злилися в темні плями. Крім того, стара модель через довшу витримку часто спотворює кольори (наприклад, роблячи освітлений будинок неприродно помаранчевим), тоді як новинка зберігає високу точність передачі кольору навіть у темряві.

Підбиваючи підсумок, експерт зазначив, що Galaxy S26 Ultra здобув переконливу перемогу завдяки точковим поліпшенням оптики та алгоритмів. Однак S25 Ultra все ще залишається потужним камерофоном, і переходити на нову модель тільки заради камери власникам минулорічного флагмана поки не обов'язково.

Раніше повідомлялося, що смартфон Samsung Galaxy A57 перевірили експерти. Середньобюджетний Galaxy A57 претендує на звання бестселера в актуальній лінійці Samsung. Резюмуємо результати тестів новинки.

Також було названо найкращу альтернативу флагману Samsung. У продажу є потужний і більш доступний апарат, який не поступається топовому Galaxy S26 Ultra. Смартфон Poco F8 Ultra пропонує безкомпромісне залізо, ємну АКБ і унікальну аудіосистему.