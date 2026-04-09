Google ускорит браузер Chrome необычной функцией: что добавят в обновлении

Для версии Chrome 148 тестируется инструмент, ускоряющий загрузку веб-страниц. Технология, ранее применявшаяся только к изображениям, теперь будет работать с видео и аудио.

Это улучшение устраняет давний недостаток быстродействия при просмотре веб-страниц. Оно интеллектуально откладывает загрузку тяжелого медиаконтента до тех пор, пока он не понадобится пользователю, пишет PCWorld.

Обычно, когда вы открываете сайт, браузеру приходится загружать все элементы страницы (картинки, видео, аудио, виджеты), прежде чем отобразить их на экране. Этот процесс требует времени и ресурсов, что замедляет первоначальную загрузку.

Концепция "ленивой загрузки" меняет этот подход. Вместо того чтобы загружать все сразу, браузер откладывает обработку элементов, которые находятся вне видимой области экрана. Например, видео или аудиофайл в самом низу статьи начнет загружаться только тогда, когда вы долистаете до него. Это экономит трафик и ускоряет первоначальное отображение страницы.

Что изменится в Chrome 148

Браузеры на базе движка Chromium (к которым относится Chrome) уже поддерживают встроенный "lazy loading" для изображений и iframe-элементов с 2019 года. Именно поэтому встроенные видео с YouTube (которые вставляются через iframe) уже сейчас загружаются таким образом.

Однако прямые ссылки на видео и аудио элементы (теги video и audio) до сих пор обрабатывались сразу, замедляя работу браузера. В Chrome 148 этот нюанс будет устранен: браузер научится интеллектуально откладывать загрузку и этих медиафайлов. Хотя они встречаются реже, чем видео с YouTube, их присутствие на сайтах все еще довольно распространено.

Поскольку функция внедряется на уровне движка, она появится не только в Google Chrome, но и во всех других браузерах на базе Chromium, таких как Microsoft Edge, Vivaldi, Opera и Brave.

Ранее сообщали про новый лучший браузер для смартфонов Android. Мобильный браузер Google Chrome все еще удерживает за собой репутацию самого популярного и самого удобного. Но времена меняются, и в эпоху искусственного интеллекта пользователям хочется каких-то более продвинутых функций.

Также Фокус писал про интересные факты о Microsoft. Корпорация отмечает свой день рождения 4 апреля 2026 года. Ее роль в эволюции персональных компьютеров сложно переоценить.