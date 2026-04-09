Google прискорить браузер Chrome незвичайною функцією: що додадуть в оновленні

Для версії Chrome 148 тестується інструмент, що прискорює завантаження веб-сторінок. Технологія, яка раніше застосовувалася тільки до зображень, тепер працюватиме з відео та аудіо.

Це поліпшення усуває давній недолік швидкодії під час перегляду веб-сторінок. Воно інтелектуально відкладає завантаження важкого медіаконтенту доти, доки він не знадобиться користувачеві, пише PCWorld.

Зазвичай, коли ви відкриваєте сайт, браузеру доводиться завантажувати всі елементи сторінки (картинки, відео, аудіо, віджети), перш ніж відобразити їх на екрані. Цей процес вимагає часу і ресурсів, що уповільнює початкове завантаження.

Концепція "ледачого завантаження" змінює цей підхід. Замість того щоб завантажувати все одразу, браузер відкладає обробку елементів, які знаходяться поза видимою областю екрана. Наприклад, відео або аудіофайл у самому низу статті почне завантажуватися тільки тоді, коли ви долистаєте до нього. Це економить трафік і прискорює початкове відображення сторінки.

Що зміниться в Chrome 148

Браузери на базі рушія Chromium (до яких належить і Chrome) уже підтримують вбудований "lazy loading" для зображень та iframe-елементів із 2019 року. Саме тому вбудовані відео з YouTube (які вставляються через iframe) вже зараз завантажуються таким чином.

Однак прямі посилання на відео та аудіо елементи (теги video та audio) досі оброблялися одразу, сповільнюючи роботу браузера. У Chrome 148 цей нюанс буде усунуто: браузер навчиться інтелектуально відкладати завантаження і цих медіафайлів. Хоча вони зустрічаються рідше, ніж відео з YouTube, їхня присутність на сайтах все ще досить поширена.

Оскільки функція впроваджується на рівні рушія, вона з'явиться не тільки в Google Chrome, а й у всіх інших браузерах на базі Chromium, таких як Microsoft Edge, Vivaldi, Opera і Brave.

