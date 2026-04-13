Блокировка интернета в Иране стала второй самой длительной в истории

В Иране зафиксировали одно из самых длинных в истории блокировок интернета, которое стало вторым в мире по продолжительности на национальном уровне. По данным мониторинговых организаций, доступ к глобальной сети ограничен почти полностью, что изолирует миллионы пользователей от внешнего мира.

Иран переживает одно из самых масштабных и самых долгих отключений интернета за всю историю наблюдений. По данным аналитиков, продолжительность блокировки уже превысила более 40 дней, что делает его вторым самым длинным на уровне всего государства. Общенациональное отключение интернета в Иране превысило отметку в 1000 часов и сейчас является одним из самых длинных отключений в масштабах страны, сообщает Tom's Hardware.

Starlink также не является решением, поскольку Иран активно разыскивает тех, кто владеет терминалами Starlink, и если их поймают, их наказывают смертной казнью. Сообщается, что Starlink внутри страны блокируется "глушением военного уровня". По данным Центра бизнеса и прав человека, владение или эксплуатация терминала Starlink в Иране теперь влечет за собой потенциальное наказание в виде смертной казни согласно законодательству, принятому в этом году. Иран также угрожал атаковать инфраструктуру, включая OpenAI, Nvidia, Apple, Microsoft и Google.

11 апреля NetBlocks отметила мрачную веху, подчеркнув, что перебои продолжаются более 43 дней и все еще продолжаются, при этом трафик остается на уровне около 1% от объемов до отключения. По их словам, отключение интернета в Иране превысило все аналогичные инциденты, которые компания зафиксировала. Однако отключение интернета в Ливии во время Арабской весны продолжалось шесть месяцев (вероятно, до того, как NetBlocks начал работать).

Небольшие объемы веб-трафика и DNS-трафика продолжали перемещаться через определенные маршруты IPv4 в течение всего периода сбоя, что Cloudflare объясняет системой белого списка, которая позволяет ограниченному кругу одобренных пользователей и внутренних служб оставаться онлайн. Государственные СМИ в Иране заявили, что доступ осуществляется через Национальную информационную сеть, давний проект внутренней сети страны, при этом доступны только предварительно одобренные сайты.

Это почти полное отключение интернета является следствием предыдущих ограничений, введенных 8 января во время широкомасштабных протестов против иранского режима. Хотя отключение было ослаблено до 28 января, ограничения оставались в силе, а уровень интернет-трафика по состоянию на 16 февраля снизился примерно на 50%. Министр связи Ирана Саттар Хашеми ранее признал, что предыдущее январское отключение стоило экономике около 35,7 миллиона долларов в день, а онлайн-продажи упали на целых 80% во время отключения.

Human Rights Watch назвала нынешнее прекращение работы правительства нарушением основных прав и предупредила, что оно препятствует доступу к экстренной информации во время активных военных ударов, а Amnesty International 10 апреля отметила порог в 1000 часов публичным призывом к иранским властям восстановить доступ населения к сети.

Напомним, что Центральное командование США (CENTCOM) объявило о начале полной морской блокады иранских портов с 13 апреля. Под ограничения подпадают все суда, которые движутся к побережью Ирана, независимо от флага или назначения. В то же время для гражданских кораблей, проходящих через Ормузский пролив в неиранские порты, проход остается открытым.

Ранее мы также информировали, что США постепенно теряют статус единственного игрока, который определяет правила экономических войн в мире. Другие страны, в частности Китай и региональные союзы, активнее используют санкции, торговые ограничения и финансовые инструменты.