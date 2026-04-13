Блокування інтернету в Ірані стало другим найдовшим в історії

В Ірані зафіксували одне з найдовших в історії блокувань інтернету, яке стало другим у світі за тривалістю на національному рівні. За даними моніторингових організацій, доступ до глобальної мережі обмежений майже повністю, що ізолює мільйони користувачів від зовнішнього світу.

Іран переживає одне з наймасштабніших і найдовших відключень інтернету за всю історію спостережень. За даними аналітиків, тривалість блокування вже перевищила понад 40 днів, що робить його другим найдовшим на рівні всієї держави. Загальнонаціональне відключення інтернету в Ірані перевищило позначку в 1000 годин і зараз є одним з найдовших відключень у масштабах країни, повідомляє Tom's Hardware.

Starlink також не є рішенням, оскільки Іран активно розшукує тих, хто володіє терміналами Starlink, і якщо їх спіймають, їх карають стратою. Повідомляється, що Starlink всередині країни блокується "глушінням військового рівня". За даними Центру бізнесу та прав людини, володіння або експлуатація терміналу Starlink в Ірані тепер тягне за собою потенційне покарання у вигляді страти згідно із законодавством, прийнятим цього року. Іран також погрожував атакувати інфраструктуру, включаючи OpenAI, Nvidia, Apple, Microsoft та Google.

Відео дня

11 квітня NetBlocks відзначила похмуру віху, підкресливши, що перебої тривають понад 43 дні та все ще тривають, при цьому трафік залишається на рівні близько 1% від обсягів до відключення. За їхніми словами, відключення інтернету в Ірані перевищило всі аналогічні інциденти, які компанія зафіксувала. Однак відключення інтернету в Лівії під час Арабської весни тривало шість місяців (ймовірно, до того, як NetBlocks почав працювати).

Невеликі обсяги веб-трафіку та DNS-трафіку продовжували переміщуватися через певні маршрути IPv4 протягом усього періоду збою, що Cloudflare пояснює системою білого списку, яка дозволяє обмеженому колу схвалених користувачів та внутрішніх служб залишатися онлайн. Державні ЗМІ в Ірані заявили, що доступ здійснюється через Національну інформаційну мережу, давній проект внутрішньої мережі країни, при цьому доступні лише попередньо схвалені сайти.

Це майже повне відключення інтернету є наслідком попередніх обмежень, запроваджених 8 січня під час широкомасштабних протестів проти іранського режиму. Хоча відключення було послаблено до 28 січня, обмеження залишалися чинними, а рівень інтернет-трафіку станом на 16 лютого знизився приблизно на 50%. Міністр зв'язку Ірану Саттар Хашемі раніше визнав, що попереднє січневе відключення коштувало економіці близько 35,7 мільйона доларів на день, а онлайн-продажі впали на цілих 80% під час відключення.

Human Rights Watch назвала нинішнє припинення роботи уряду порушенням основних прав і попередила, що воно перешкоджає доступу до екстреної інформації під час активних військових ударів, а Amnesty International 10 квітня відзначила поріг у 1000 годин публічним закликом до іранської влади відновити доступ населення до мережі.

Нагадаємо, що Центральне командування США (CENTCOM) оголосило про початок повної морської блокади іранських портів із 13 квітня. Під обмеження підпадають усі судна, які рухаються до узбережжя Ірану, незалежно від прапора чи призначення. Водночас для цивільних кораблів, що проходять Ормузькою протокою до неіранських портів, прохід залишається відкритим.

