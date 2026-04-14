Недорогой смартфон с мощным чипом: сколько стоит игровой Nubia Neo 5 Pro (фото)

Компания Nubia презентовала новую линейку геймерских смартфонов. Главной новинкой стал аппарат среднего класса Nubia Neo 5 Pro.

Гаджет получил специализированные аппаратные клавиши, батарею повышенной емкости и систему охлаждения на базе графена, пишет Gizchina.

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2392x1080 (FHD+). Плотность пикселей составляет 386 ppi, матрица поддерживает частоту обновления 120 Гц. Установлен процессор UNISOC T9100 с графикой Mali-G57. Устройство доступно в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ.

Аппарат спроектирован для любителей мобильных игр. В боковую грань корпуса встроены сенсорные триггеры Neo Triggers 5.0 с частотой дискретизации 550 Гц — на них можно назначить элементы управления в игре. Отвод тепла от процессора обеспечивает пассивная система площадью 20 000 кв. мм. Она состоит из испарительной камеры и графенового слоя. Устройство располагает стереодинамиками с технологией пространственного звучания DTS X Ultra и мини-светодиодной подсветкой.

Nubia Neo 5 Pro Фото: Nubia

Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Корпус телефона защищен от влаги и пыли по стандарту IP64. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в боковую кнопку включения.

В линейку также вошли базовая версия Neo 5 5G и старшая модель Neo 5 GT. Последняя отличается процессором Dimensity 7400, экраном 144 Гц и встроенным вентилятором активного охлаждения.

Продажи смартфонов стартовали в конце марта. Стоимость Nubia Neo 5 Pro составляет около 250 долларов. Базовая модель оценена в 200 долларов, а GT-версия — в 300 долларов.

