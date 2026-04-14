Недорогий смартфон із потужним чипом: скільки коштує ігровий Nubia Neo 5 Pro (фото)

Компанія Nubia презентувала нову лінійку геймерських смартфонів. Головною новинкою став апарат середнього класу Nubia Neo 5 Pro.

Гаджет отримав спеціалізовані апаратні клавіші, батарею підвищеної ємності та систему охолодження на базі графена, пише Gizchina.

Смартфон оснащений 6,8-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2392x1080 (FHD+). Щільність пікселів становить 386 ppi, матриця підтримує частоту оновлення 120 Гц. Встановлено процесор UNISOC T9100 з графікою Mali-G57. Пристрій доступний у конфігурації з 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 ГБ.

Апарат спроектований для любителів мобільних ігор. У бічну грань корпусу вбудовано сенсорні тригери Neo Triggers 5.0 з частотою дискретизації 550 Гц — на них можна призначити елементи управління в грі. Відведення тепла від процесора забезпечує пасивна система площею 20 000 кв. мм. Вона складається з випарної камери і графенового шару. Пристрій має стереодинаміки з технологією просторового звучання DTS X Ultra і міні-світлодіодне підсвічування.

Nubia Neo 5 Pro Фото: Nubia

Живлення забезпечує акумулятор ємністю 6000 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 80 Вт. Корпус телефону захищений від вологи та пилу за стандартом IP64. Сканер відбитків пальців інтегрований у бічну кнопку ввімкнення.

До лінійки також увійшли базова версія Neo 5 5G і старша модель Neo 5 GT. Остання відрізняється процесором Dimensity 7400, екраном 144 Гц і вбудованим вентилятором активного охолодження.

Продажі смартфонів стартували наприкінці березня. Вартість Nubia Neo 5 Pro становить близько 250 доларів. Базова модель оцінена в 200 доларів, а GT-версія — в 300 доларів.

Раніше повідомлялося, що бренд Redmi оголосив дату презентації смартфона K90 Max. Новинка отримає дисплей із частотою оновлення 165 Гц і систему повітряного охолодження.

Також експерт порадив дешевшу альтернативу смартфонам Samsung і Apple. Компанія ZTE представила на виставці MWC 2026 смартфон Nubia Z80 Ultra, який отримав відмінні характеристики і нестандартний дизайн.