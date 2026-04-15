Уничтожает БПЛА без участия человека: США испытали новую антидронную систему Golden Shield

Армия США продемонстрировала, что может обнаруживать, отслеживать и уничтожать дроны без участия человека во время боевых испытаний своей сети противовоздушной обороны Golden Shield (Золотой щит) в штате Техас.

В ходе мероприятия, проводившегося с 7 по 9 апреля в рамках инициативы Pegasus Charge, автономный датчик на одной платформе впервые идентифицировал и классифицировал беспилотник и немедленно передал сигнал другой платформе, которая его уничтожила. Об этом пишет Army Recognition.

Как объясняют в издании, Golden Shield не является отдельным оружием или отдельным радаром. Это комплексная система на уровне боевого соединения, предназначенная для окутывания целой бронетанковой бригады сетевым щитом против дронов.

Архитектура "Золотого щита" сочетает в себе уровень командования и управления, различные типы датчиков, кинетические и некинетические эффекторы, а также базовый комплект армейской системы защиты транспортных средств.

Принцип работы системы следующий: датчики и стрелковые установки размещаются на нескольких транспортных средствах, движущихся в формации, соединяются между собой через общую цифровую магистраль, а искусственный интеллект (ИИ) быстро выполняет цикл "обнаружение-отслеживание-отдача команды".

При этом ни одному транспортному средству не нужно иметь на борту все датчики и каждое оружие. Участники операции обмениваются данными о местонахождении, классификации угроз и полномочиях по применению оружия через сеть. Когда система работает должным образом, огонь ведет самое дешевое эффективное оружие, доступное в нужный момент, а не самое дорогое.

