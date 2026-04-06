"Реагирует быстрее": в США представили новейшую систему для защиты от вражеских дронов

Американские компании Honeywell и Odys Aviation объявили о совместной разработке воздушной системы для защиты критически важной инфраструктуры и стратегических объектов от дронов.

Новая система сочетает платформу Reveal and Intercept (SAMURAI) от Honeywell с дроном Laila от Odys Aviation. Вместе они создают многослойную систему защиты от беспилотников, говорится на сайте Honeywell.

Сообщается, что подход Honeywell и Odys Aviation уменьшает зависимость от дорогостоящих кинетических антидронових решений. Он также позволяет раньше выявлять угрозы и бороться с ними на больших территориях.

"Опираясь на многолетний опыт компании Honeywell в области авиационной электроники, сенсоров и оборонных систем, мы создаем систему противодействия беспилотным летательным аппаратам, которая обеспечивает защиту на большем расстоянии, реагирует быстрее и работает с минимальными перерывами в работе", — заявил президент Honeywell Aerospace по вопросам обороны и космоса Мэтт Милас.

По данным разработчиков, беспилотник Laila имеет гибридный двигатель, который позволяет ему оставаться в воздухе до восьми часов и преодолевать расстояние 725 км. Кроме того, этот дрон не требует отдельной зарядной инфраструктуры, поскольку работает на топливе Jet A, Jet A-1 и JP-8.

Автономные БПЛА с ИИ и сетками будут охотиться на FPV-дроны: что известно (фото)

В то же время система SAMURAI использует модульную конструкцию, построенную на основе системной инженерии. Она позволяет операторам интегрировать различные датчики и эффекторы в зависимости от потребностей миссии.

"Сочетая систему Honeywell SAMURAI с выносливостью, независимостью от взлетно-посадочной полосы и бортовыми возможностями питания Laila, мы внедряем новый уровень воздушной обороны, разработанный для настоящего и будущего", — отметил генеральный директор Odys Aviation Джеймс Доррис.

Напомним, Силы обороны Украины уничтожают до 80% ударных вражеских беспилотников типа "Шахед", используя до 5-6 моделей дронов-перехватчиков.

Фокус также сообщал, что новый украинский дрон STRILA-2 получит ракетный ускоритель, как у немецкого беспилотника Jäger от Quantum Systems.