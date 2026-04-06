"Реагує швидше": у США представили новітню систему для захисту від ворожих дронів

Американські компанії Honeywell та Odys Aviation оголосили про спільну розробку повітряної системи для захисту критично важливої ​​інфраструктури та стратегічних об’єктів від дронів.

Нова система поєднує платформу Reveal and Intercept (SAMURAI) від Honeywell із дроном Laila від Odys Aviation. Разом вони створюють багатошарову систему захисту від безпілотників, йдеться сайті Honeywell.

Повідомляється, що підхід Honeywell та Odys Aviation зменшує залежність від дороговартісних кінетичних антидронових рішень. Він також дозволяє раніше виявляти загрози та боротися з ними на великих територіях.

"Спираючись на багаторічний досвід компанії Honeywell у галузі авіаційної електроніки, сенсорів та оборонних систем, ми створюємо систему протидії безпілотним літальним апаратам, яка забезпечує захист на більшій відстані, реагує швидше та працює з мінімальними перервами в роботі", — заявив президент Honeywell Aerospace з питань оборони та космосу Метт Мілас.

За даними розробників, безпілотник Laila має гібридний двигун, який дозволяє йому залишатися в повітрі до восьми годин та долати відстань 725 км. Окрім того, цей дрон не потребує окремої зарядної інфраструктури, оскільки працює на паливі Jet A, Jet A-1 та JP-8.

Водночас система SAMURAI використовує модульну конструкцію, побудовану на основі системної інженерії. Вона дозволяє операторам інтегрувати різні датчики та ефектори залежно від потреб місії.

"Поєднуючи систему Honeywell SAMURAI з витривалістю, незалежністю від злітно-посадкової смуги та бортовими можливостями живлення Laila, ми впроваджуємо новий рівень повітряної оборони, розроблений для сьогодення та майбутнього", — наголосив генеральний директор Odys Aviation Джеймс Дорріс.

Нагадаємо, Сили оборони України знищують до 80% ударних ворожих безпілотників типу "Шахед", використовуючи до 5-6 моделей дронів-перехоплювачів.

Фокус також повідомляв, що новий український дрон STRILA-2 отримає ракетний прискорювач, як у німецького безпілотника Jäger від Quantum Systems.