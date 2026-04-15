Знищує БПЛА без участі людини: США випробували нову антидронову систему Golden Shield

Армія США продемонструвала, що може виявляти, відстежувати та знищувати дрони без участі людини під час бойових випробувань своєї мережі протиповітряної оборони Golden Shield (Золотий щит) у штаті Техас.

В ході заходу, що проводився з 7 по 9 квітня в рамках ініціативи Pegasus Charge, автономний датчик на одній платформі вперше ідентифікував і класифікував безпілотник і негайно передав сигнал іншій платформі, яка його знищила. Про це пише Army Recognition.

Як пояснюють у виданні, Golden Shield не є окремою зброєю чи окремим радаром. Це комплексна система на рівні бойового з’єднання, призначена для огортання цілої бронетанкової бригади мережевим щитом проти дронів.

Архітектура "Золотого щита" поєднує в собі рівень командування та управління, різні типи датчиків, кінетичні та некінетичні ефектори, а також базовий комплект армійської системи захисту транспортних засобів.

Принцип роботи системи наступний: датчики та стрілецькі установки розміщуються на кількох транспортних засобах, що рухаються у формації, з'єднуються між собою через спільну цифрову магістраль, а штучний інтелект (ШІ) швидко виконує цикл "виявлення-відстеження-віддання команди".

При цьому жодному транспортному засобу не потрібно мати на борту всі датчики та кожну зброю. Учасники операції обмінюються даними про місцезнаходження, класифікацію загроз та повноваження щодо застосування зброї через мережу. Коли система працює належним чином, вогонь веде найдешевша ефективна зброя, доступна в потрібний момент, а не найдорожча.

