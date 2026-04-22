Бюджетные телефоны с отличной батареей: Xiaomi выпустила Redmi A7 and A7 Pro 4G (фото)

Вслед за 5G-версией Redmi A7 Pro вышли Redmi A7 и Redmi A7 Pro 4G. Устройства имеют много общего, но различаются аккумуляторами, экранами и программной поддержкой.

О релизе новинок пишет GSMArena.

Оба телефона построены на процессоре начального уровня Unisoc T7250 с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 (есть поддержка microSD). Набор камер также идентичен: 13 Мп сзади и 8 Мп спереди. В наличии боковой сканер отпечатков, разъем 3,5 мм и защита от брызг IP52.

Redmi A7 Pro 4G получил огромный 6,9-дюймовый HD+ LCD-дисплей (120 Гц) и батарею на 6300 мАч (зарядка 15 Вт, реверсивная 7,5 Вт). Смартфон работает на свежей Android 16 (HyperOS 3) и получит рекордные для класса 4 года обновлений ОС.

Redmi A7 и Redmi A7 Pro Фото: Xiaomi

Redmi A7 4G оснащен 6,88-дюймовым HD+ LCD-экраном (120 Гц) и батареей на 5200 мАч. Из коробки он поставляется с прошлогодней Android 15 (HyperOS 2) и получит только 2 года обновлений.

Цены:

Redmi A7 4G (3/64 ГБ) — $112

Redmi A7 Pro 4G (4/64 ГБ) — $123

Продажи начнутся 24 апреля.

