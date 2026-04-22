Бюджетні телефони з чудовою батареєю: Xiaomi випустила Redmi A7 and A7 Pro 4G (фото)

Слідом за 5G-версією Redmi A7 Pro вийшли Redmi A7 і Redmi A7 Pro 4G. Пристрої мають багато спільного, але різняться акумуляторами, екранами та програмною підтримкою.

Про реліз новинок пише GSMArena.

Обидва телефони побудовані на процесорі початкового рівня Unisoc T7250 з оперативною пам'яттю LPDDR4X і накопичувачем UFS 2.2 (є підтримка microSD). Набір камер також ідентичний: 13 Мп ззаду і 8 Мп спереду. У наявності бічний сканер відбитків, роз'єм 3,5 мм і захист від бризок IP52.

Redmi A7 Pro 4G отримав величезний 6,9-дюймовий HD+ LCD-дисплей (120 Гц) і батарею на 6300 мАг (зарядка 15 Вт, реверсивна 7,5 Вт). Смартфон працює на свіжій Android 16 (HyperOS 3) і отримає рекордні для класу 4 роки оновлень ОС.

Redmi A7 і Redmi A7 Pro Фото: Xiaomi

Redmi A7 4G оснащений 6,88-дюймовим HD+ LCD-екраном (120 Гц) і батареєю на 5200 мАг. З коробки він поставляється з торішньою Android 15 (HyperOS 2) і отримає тільки 2 роки оновлень.

Відео дня

Ціни:

Redmi A7 4G (3/64 ГБ) — $112

Redmi A7 Pro 4G (4/64 ГБ) — $123

Продажі розпочнуться 24 квітня.

