Персональному компьютеру — 45 лет: как он появился и что случилось с его создателем (фото, видео)

24 апреля 1981 года IBM завершила разработку первого массового компьютера IBM PC и отправила его в серийное производство. Продажи стартовали 12 августа того же года, а сам аппарат навсегда изменил отрасль потребительской техники.

Фокус расскажет об истории создания легендарного ПК, название которого стало нарицательным для индустрии (PC — Personal Computer). Хотя это была не первая попытка компании зайти на рынок, именно модель 5150 изменила правила игры.

В чем был прорыв

До появления IBM PC рынок компьютеров напоминал закрытые клубы. Компании вроде Apple или Commodore выпускали устройства с проприетарными комплектующими. Если вы покупали их технику, то и детали для ремонта, и программы можно было приобрести только у самого производителя.

Инженеры IBM отказались от такого подхода. Разработка велась в рамках секретного проекта Project Chess подразделением в Бока-Ратоне (Флорида) под руководством Дона Эстриджа. Прототип собрали из готовых рыночных деталей всего за четыре месяца. ПК базировался на 16-битном процессоре Intel 8088 с частотой 4,77 МГц. Базовая версия для дома стоила 1565 долларов (около $4000 на сегодняшние деньги). Она имела всего 16 килобайт оперативной памяти и подключалась к обычному телевизору. C ним также продавался матричный принтер IBM 5152.

Матричный принтер, который прилагался к IBM 5150

Открытая архитектура послужила ключом к революции на рынке. IBM опубликовала схемы устройства и разрешила всем желающим производить видеокарты, модули памяти и софт для своего ПК без покупки лицензий. Именно этот принцип привел к тому, что сегодня мы можем собрать рабочую станцию, свободно комбинируя детали от десятков разных брендов.

Устройство стало бестселлером. В первый месяц IBM реализовала 40 тысяч аппаратов. За 1983 год продажи превысили 750 тысяч машин, тогда как ближайший конкурент DEC продал лишь 69 тысяч систем. В 1984 году выручка от IBM PC достигла 4 миллиардов долларов, заняв половину мирового рынка. Для сравнения, предыдущий портативный ПК компании — модель IBM 5100 выпуска 1975 года — хотя и был формально первым, стоил около 20 000 долларов и не обрел популярности из-за высокой цены.

IBM PC Фото: IBM

Ошибка на миллиард

Выпуск компьютера-конструктора привел IBM к стратегическому просчету. Компания отказалась писать операционную систему самостоятельно и обратилась к 25-летнему Биллу Гейтсу. Microsoft лицензировала продукт у небольшой фирмы Seattle Computer Products и предоставила IBM систему MS-DOS (в варианте PC DOS). При этом Гейтс сохранил за собой право продавать эту ОС другим производителям. Система быстро стала стандартом, в то время как доступные альтернативы (CP/M-86 и UCSD p-System) почти не пользовались спросом.

Сторонние компании воспользовались открытыми чертежами и наводнили рынок дешевыми клонами IBM PC. Этим устройствам также требовались процессоры Intel и операционная система от Microsoft. На долгие годы возникла монополия платформы Wintel (Windows + Intel). Билл Гейтс и его партнер Пол Аллен стали миллиардерами, а рыночная доля самой IBM начала стремительно сокращаться под давлением десятков конкурентов.

В 2005 году корпорация признала поражение в потребительском сегменте. Производство персональных компьютеров перестало приносить приемлемую прибыль. IBM продала свой ПК-бизнес китайской Lenovo за 1,25 миллиарда долларов. В итоге корпорация покинула рынок, который практически сама же и сформировала.

