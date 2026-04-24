Персональному комп'ютеру — 45 років: як він з'явився і що сталося з його творцем (фото, відео)

24 квітня 1981 року IBM завершила розробку першого масового комп'ютера IBM PC і відправила його в серійне виробництво. Продажі стартували 12 серпня того ж року, а сам апарат назавжди змінив галузь споживчої техніки.

Фокус розповість про історію створення легендарного ПК, назва якого стала загальною для індустрії (PC — Personal Computer). Хоча це була не перша спроба компанії зайти на ринок, саме модель 5150 змінила правила гри.

У чому був прорив

До появи IBM PC ринок комп'ютерів нагадував закриті клуби. Компанії на кшталт Apple або Commodore випускали пристрої з пропрієтарними комплектуючими. Якщо ви купували їхню техніку, то і деталі для ремонту, і програми можна було придбати тільки у самого виробника.

Інженери IBM відмовилися від такого підходу. Розробка велася в рамках секретного проекту Project Chess підрозділом у Бока-Ратоні (Флорида) під керівництвом Дона Естріджа. Прототип зібрали з готових ринкових деталей всього за чотири місяці. ПК базувався на 16-бітному процесорі Intel 8088 із частотою 4,77 МГц. Базова версія для дому коштувала 1565 доларів (близько $4000 на сьогоднішні гроші). Вона мала всього 16 кілобайт оперативної пам'яті і підключалася до звичайного телевізора. З ним також продавався матричний принтер IBM 5152.

Матричний принтер, який додавався до IBM 5150

Відкрита архітектура стала ключем до революції на ринку. IBM опублікувала схеми пристрою і дозволила всім охочим виробляти відеокарти, модулі пам'яті та софт для свого ПК без купівлі ліцензій. Саме цей принцип призвів до того, що сьогодні ми можемо зібрати робочу станцію, вільно комбінуючи деталі від десятків різних брендів.

Пристрій став бестселером. У перший місяць IBM реалізувала 40 тисяч апаратів. За 1983 рік продажі перевищили 750 тисяч машин, тоді як найближчий конкурент DEC продав лише 69 тисяч систем. У 1984 році виручка від IBM PC сягнула 4 мільярдів доларів, зайнявши половину світового ринку. Для порівняння, попередній портативний ПК компанії — модель IBM 5100 випуску 1975 року — хоча й був формально першим, коштував близько 20 000 доларів і не набув популярності через високу ціну.

IBM PC Фото: IBM

Помилка на мільярд

Випуск комп'ютера-конструктора привів IBM до стратегічного прорахунку. Компанія відмовилася писати операційну систему самостійно і звернулася до 25-річного Білла Гейтса. Microsoft ліцензувала продукт у невеликої фірми Seattle Computer Products і надала IBM систему MS-DOS (у варіанті PC DOS). При цьому Гейтс зберіг за собою право продавати цю ОС іншим виробникам. Система швидко стала стандартом, тоді як доступні альтернативи (CP/M-86 і UCSD p-System) майже не користувалися попитом.

Сторонні компанії скористалися відкритими кресленнями і наповнили ринок дешевими клонами IBM PC. Цим пристроям також були потрібні процесори Intel і операційна система від Microsoft. На довгі роки виникла монополія платформи Wintel (Windows + Intel). Білл Гейтс і його партнер Пол Аллен стали мільярдерами, а ринкова частка самої IBM почала стрімко скорочуватися під тиском десятків конкурентів.

У 2005 році корпорація визнала поразку в споживчому сегменті. Виробництво персональних комп'ютерів перестало приносити прийнятний прибуток. IBM продала свій ПК-бізнес китайській Lenovo за 1,25 мільярда доларів. У підсумку корпорація покинула ринок, який практично сама ж і сформувала.

