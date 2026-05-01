Cамые популярные смартфоны 2026 года — не iPhone: какие бренды возглавили топ продаж (фото)

В первом квартале 2026 года Samsung вернула себе статус лидера на мировом рынке смартфонов. Главный конкурент в лице Apple сместился на вторую позицию, тогда как большинство других брендов на базе Android показали заметное падение продаж.

Детали о расстановке сил среди производителей электроники приводит Android Authority со ссылкой на свежий отчет аналитической фирмы Omdia.

В конце прошлого года Samsung уступила первенство Apple. Актуальная же статистика подтверждает возврат позиций южнокорейского IT-гиганта. За первые три месяца 2026 года Samsung заняла 22% глобального рынка, отгрузив более 65 миллионов устройств. Это обеспечило компании годовой рост продаж на 8%. В то же время Apple контролирует 20% рынка с объемом поставок свыше 60 миллионов смартфонов. Американская корпорация продемонстрировала при этом высокую динамику годового роста в 10%.

Статистика Omdia: бренды-бестселлеры в сегменте смартфонов за первый квартал 2026 года

Для остальных крупных игроков отрасли начало года не задалось. Третье место в мировом рейтинге удерживает Xiaomi с долей рынка в 11%. Китайская компания столкнулась с резким падением поставок сразу на 19%. Эксперты объясняют этот спад высокой долей бюджетных аппаратов дешевле 200 долларов в ассортименте бренда. Такие устройства сильно зависят от удорожания комплектующих. Это наглядно проявилось на фоне недавнего кризиса цен на рынке оперативной памяти из-за развития технологий искусственного интеллекта. Следом в рейтинге идет компания OPPO, которая заняла 10% рынка и потеряла 6% продаж за год. Замыкает пятерку лидеров бренд vivo с долей 7% и падением поставок на 7%.

Особняком в отчете аналитиков стоит компания HONOR. Бренд расположился лишь на седьмой строчке общего рейтинга, но стал самым быстрорастущим производителем в первой десятке. Годовой рост поставок HONOR составил внушительные 19%. Специалисты связывают такой успех с активным расширением продаж в странах Ближнего Востока и Африки. Этот зарубежный скачок позволил компенсировать снижение спроса на гаджеты компании внутри китайского рынка. Журналисты предполагают, что во втором квартале расстановка сил может снова измениться, и бренд OPPO имеет все шансы вытеснить Xiaomi с третьего места.

Ранее сообщалось про более дешевые альтернативы Galaxy S26 Ultra. Эксперт порекомендовал три модели на 2026 год.

Также Фокус писал про лучшие смартфоны апреля. Апрель 2026 года выдался насыщенным для отрасли телефонов. Поступило множество интересных новинок от китайских брендов.