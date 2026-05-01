Найпопулярніші смартфони 2026 року — не iPhone: які бренди очолили топ продажів (фото)

У першому кварталі 2026 року Samsung повернула собі статус лідера на світовому ринку смартфонів. Головний конкурент в особі Apple змістився на другу позицію, тоді як більшість інших брендів на базі Android показали помітне падіння продажів.

Деталі про розстановку сил серед виробників електроніки наводить Android Authority з посиланням на свіжий звіт аналітичної фірми Omdia.

Наприкінці минулого року Samsung поступилася першістю Apple. Актуальна ж статистика підтверджує повернення позицій південнокорейського IT-гіганта. За перші три місяці 2026 року Samsung зайняла 22% глобального ринку, відвантаживши понад 65 мільйонів пристроїв. Це забезпечило компанії річне зростання продажів на 8%. Водночас Apple контролює 20% ринку з обсягом поставок понад 60 мільйонів смартфонів. Американська корпорація продемонструвала при цьому високу динаміку річного зростання в 10%.

Відео дня

Статистика Omdia: бренди-бестселери в сегменті смартфонів за перший квартал 2026 року Фото: Android Authority

Для інших великих гравців галузі початок року не задався. Третє місце у світовому рейтингу утримує Xiaomi з часткою ринку в 11%. Китайська компанія зіткнулася з різким падінням поставок відразу на 19%. Експерти пояснюють цей спад високою часткою бюджетних апаратів дешевше 200 доларів в асортименті бренду. Такі пристрої сильно залежать від подорожчання комплектуючих. Це наочно проявилося на тлі нещодавньої кризи цін на ринку оперативної пам'яті через розвиток технологій штучного інтелекту. Слідом у рейтингу йде компанія OPPO, яка зайняла 10% ринку і втратила 6% продажів за рік. Замикає п'ятірку лідерів бренд vivo з часткою 7% і падінням поставок на 7%.

Окремо у звіті аналітиків стоїть компанія HONOR. Бренд розташувався лише на сьомій сходинці загального рейтингу, але став виробником, який найшвидше розвивається в першій десятці. Річне зростання поставок HONOR склало значні 19%. Фахівці пов'язують такий успіх з активним розширенням продажів у країнах Близького Сходу та Африки. Цей закордонний стрибок дозволив компенсувати зниження попиту на гаджети компанії всередині китайського ринку. Журналісти припускають, що в другому кварталі розстановка сил може знову змінитися, і бренд OPPO має всі шанси витіснити Xiaomi з третього місця.

Раніше повідомлялося про дешевші альтернативи Galaxy S26 Ultra. Експерт порекомендував три моделі на 2026 рік.

Також Фокус писав про найкращі смартфони квітня. Квітень 2026 року видався насиченим для галузі телефонів. Надійшло безліч цікавих новинок від китайських брендів.