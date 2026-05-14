Названа дата презентации Samsung Unpacked: чего ждать от Fold Wide и умных очков Galaxy

Появилась информация о дате следующего мероприятия Samsung Galaxy Unpacked. Новые умные очки могут быть представлены одновременно с серией Galaxy Z.

Вероятно, компания Samsung проведет мероприятие Galaxy Unpacked в июле, где может анонсировать новейшие складные смартфоны Galaxy Z, которые, вероятно, будут называться Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Flip 8. Официальной даты проведения мероприятия от южнокорейского технологического гиганта пока нет. И все же инсайдеры называют возможную дату. Samsung, вероятно, представит свои первые умные очки одновременно со складными смартфонами. Может быть даже будет представлен смартфон в виде книги с более широким дисплеем под названием Galaxy Z Fold 8 Wide, пишет Gadgets360.

Источники корейского издания Seoul Economic Daily сообщают, что компания Samsung проведет свое следующее мероприятие Galaxy Unpacked в Лондоне 22 июля. Ожидается, что во время мероприятия будут представлены смартфоны Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8, а также серия Galaxy Watch 9.

Эта информация соответствует ранее предполагаемым графикам. Южнокорейский технологический гигант проводил свои предыдущие мероприятия Galaxy Unpacked либо в США, либо в Южной Корее. Презентация Galaxy Z Fold 7 состоялась в Нью-Йорке в прошлом году.

Предполагается, что Samsung представит новую модель в своей линейке складных смартфонов, предварительно названную Fold Wide. Она может отличаться более широким дизайном по сравнению с существующими складными смартфонами. Вероятно, в разложенном состоянии модель будет иметь соотношение сторон, как у планшета. Запуск Galaxy Fold Wide считается стратегией Samsung по укреплению своих позиций на рынке складных смартфонов, поскольку Apple приближается к запуску своего первого складного iPhone уже в сентябре.

Источники сообщают, что еще одним ярким событием мероприятия Galaxy Unpacked станет презентация первых умных очков Samsung, которые предположительно называются Galaxy Glasses. Предполагается, что очки могут работать на операционной системе Android XR, разработанной совместно с Google, и включать в себя ИИ Gemini.

Ожидается, что Galaxy Glasses поступят в продажу в третьем квартале этого года. Они будут оснащены динамиками, микрофонами и камерой для работы в качестве голосового помощника с искусственным интеллектом. Ожидается, что с помощью Galaxy Glasses Samsung будет конкурировать с Meta и Xiaomi в сегменте умных очков.

