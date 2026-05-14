Названо дату презентації Samsung Unpacked: чого чекати від Fold Wide і розумних окулярів Galaxy

З'явилася інформація про дату наступного заходу Samsung Galaxy Unpacked. Нові розумні окуляри можуть бути представлені одночасно з серією Galaxy Z.

Ймовірно, компанія Samsung проведе захід Galaxy Unpacked у липні, де може анонсувати новітні складні смартфони Galaxy Z, які, ймовірно, називатимуться Galaxy Z Fold 8 і Galaxy Flip 8. Офіційної дати проведення заходу від південнокорейського технологічного гіганта поки що немає. Та все ж інсайдери називають можливу дату. Samsung, ймовірно, представить свої перші розумні окуляри одночасно зі складними смартфонами. Можливо, навіть буде представлений смартфон у вигляді книги з більш широким дисплеєм під назвою Galaxy Z Fold 8 Wide, пише Gadgets360.

Джерела корейського видання Seoul Economic Daily повідомляють, що компанія Samsung проведе свій наступний захід Galaxy Unpacked у Лондоні 22 липня. Очікується, що під час заходу будуть представлені смартфони Galaxy Z Fold 8 і Galaxy Z Flip 8, а також серія Galaxy Watch 9.

Ця інформація відповідає раніше передбачуваним графікам. Південнокорейський технологічний гігант проводив свої попередні заходи Galaxy Unpacked або в США, або в Південній Кореї. Презентація Galaxy Z Fold 7 відбулася в Нью-Йорку минулого року.

Передбачається, що Samsung представить нову модель у своїй лінійці складних смартфонів, попередньо названу Fold Wide. Вона може відрізнятися більш широким дизайном порівняно з наявними складними смартфонами. Ймовірно, у розкладеному стані модель матиме співвідношення сторін, як у планшета. Запуск Galaxy Fold Wide вважається стратегією Samsung зі зміцнення своїх позицій на ринку складних смартфонів, оскільки Apple наближається до запуску свого першого складного iPhone вже у вересні.

Джерела повідомляють, що ще однією яскравою подією заходу Galaxy Unpacked стане презентація перших розумних окулярів Samsung, які, ймовірно, називаються Galaxy Glasses. Передбачається, що окуляри можуть працювати на операційній системі Android XR, розробленій спільно з Google, і містити в собі ШІ Gemini.

Очікується, що Galaxy Glasses надійдуть у продаж у третьому кварталі цього року. Вони будуть оснащені динаміками, мікрофонами і камерою для роботи в якості голосового помічника зі штучним інтелектом. Очікується, що за допомогою Galaxy Glasses Samsung конкуруватиме з Meta і Xiaomi в сегменті розумних окулярів.

