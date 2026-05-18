Окна могут стать источниками энергии: ученые создали новые солнечные элементы

Прозрачные перовскитные солнечные элементы могут превратить окна зданий, а также автомобилей в источники энергии.

Ученые из Наньянского технологического университета, Сингапур, разработали сверхтонкие прозрачные перовскитные солнечные элементы, способные создавать электричество, оставаясь при этом практически невидимыми. Исследование представлено в журнале ACS Energy Letters, пишет Gadgets360.

Представьте, что стекла ваших окон вырабатывают электричество в течение дня благодаря солнечному свету. Ученые смогли воплотить эту идею в жизнь. Они создали сверхтонкие и практически невидимые солнечные элементы из материала, известного как перовскит, способного поглощать солнечный свет. Эта разработка может превратить здания, автомобили и носимые устройства в производителей чистой энергии из солнечного света.

Согласно исследованию, ученые использовали технологию теплового испарения, основанную на вакуумном методе, для создания солнечных элементов, покрытых высокоточными микроскопическими слоями перовскита.

По сравнению с обычными солнечными элементами, новые элементы намного тоньше, но обладают высокой эффективностью преобразования энергии. Перовскит обладает превосходными способностями к поглощению света, что делает его идеальным выбором для использования в солнечных панелях такого типа. Главное преимущество новых солнечных элементов заключается в том, что они полностью прозрачны и не содержат никаких красителей.

Сейчас на здания приходится около 40% мирового потребления энергии, поэтому использование стеклянных поверхностей окон в качестве источников энергии является перспективной идеей.

По словам ученых, установка таких солнечных элементов на большом здании со стеклянными окнами может привести к значительному снижению его энергопотребления. Эти солнечные элементы также можно использовать на окнах и люках автомобилей или в умных очках, где элементы будут использовать солнечный свет для выработки энергии для электроники.

