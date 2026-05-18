Вікна можуть стати джерелами енергії: вчені створили нові сонячні елементи

Прозорі перовскітні сонячні елементи можуть перетворити вікна будівель, а також автомобілів на джерела енергії.

Вчені з Наньянського технологічного університету, Сінгапур, розробили надтонкі прозорі перовскітні сонячні елементи, здатні створювати електрику, залишаючись при цьому практично невидимими. Дослідження представлено в журналі ACS Energy Letters, пише Gadgets360.

Уявіть, що скло ваших вікон виробляє електрику протягом дня завдяки сонячному світлу. Вчені змогли втілити цю ідею в життя. Вони створили надтонкі і практично невидимі сонячні елементи з матеріалу, відомого як перовскіт, здатного поглинати сонячне світло. Ця розробка може перетворити будівлі, автомобілі та переносні пристрої на виробників чистої енергії з сонячного світла.

Згідно з дослідженням, вчені використовували технологію теплового випаровування, засновану на вакуумному методі, для створення сонячних елементів, покритих високоточними мікроскопічними шарами перовскіту.

Порівняно зі звичайними сонячними елементами, нові елементи набагато тонші, але мають високу ефективність перетворення енергії. Перовскіт має чудові здібності до поглинання світла, що робить його ідеальним вибором для використання в сонячних панелях такого типу. Головна перевага нових сонячних елементів полягає в тому, що вони повністю прозорі і не містять жодних барвників.

Наразі на будівлі припадає близько 40% світового споживання енергії, тому використання скляних поверхонь вікон як джерел енергії є перспективною ідеєю.

За словами вчених, встановлення таких сонячних елементів на великій будівлі зі скляними вікнами може призвести до значного зниження її енергоспоживання. Ці сонячні елементи також можна використовувати на вікнах і люках автомобілів або в розумних окулярах, де елементи будуть використовувати сонячне світло для вироблення енергії для електроніки.

