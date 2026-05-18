Безуглая купила компьютер за $4000 за бюджетные средства: локальный ИИ, который помещается на руке (фото)

В офисе народного депутата Марьяны Безуглой появился системный блок компьютера Asus Ascent Gx10, на котором можно установить собственную модель "искусственного интеллекта" (ИИ). Компьютер получил название "Афина", стоит 4 тыс. долл. и локально будет обрабатывать тысячи страниц документов, написала политик. Безуглая заверила, что задекларирует имущество, которое купила за деньги налогоплательщиков для собственного офиса. Как нардеп планирует использовать ИИ-компьютер?

Сообщение Марьяны Безуглой о приобретении суперкомпьютера появилось в сети вечером 17 мая, а на следующий день она поделилась впечатлениями от первых часов работы. Депутат объяснила, что для ее работы важна конфиденциальность и сохранность данных, и поэтому лучше иметь локальный ИИ, а не "заливать" данные в облако. Благодаря новой технике у нее появится такая возможность. Кроме того, компьютер "Афина" достаточного мощный, чтобы ИИ-модель обработала тысячи страниц текста.

Безуглая опубликовала фото коробки с компьютером и заверила, что задекларирует его, когда придет время. Также указаны технические характеристики новой техники — процессор NVIDIA® GB10 Grace Blackwell Superchip на 128 гигабайт, операционная система NVIDIA DGX OS на базе Ubuntu.

"Знакомьтесь, это Афина) Назвала так. Решилась на покупку ИИ-компьютера для офиса. Прежде всего, чтобы обрабатывать данные с помощью ИИ локально, без облачных подписок. Это Афина и маленький начальный отчет о ней, ведь куплена на ваши налоги и будет улучшать работу вашего нардепа", — написала Безуглая.

Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

В следующей заметке нардепа — еще одно фото с уже распакованным системным блоком. Видим, что устройство за 4 тыс. долл. (около 170 тыс. грн по текущему курсу НБУ), помещается на руке.

Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

Нардеп кратко описала преимущества компьютера "Афина" и сравнила с другими технологиями, которыми она пользуется. По ее словам, она имеет подписку на модель Proton, которая имеет надежное шифрование, как в Signal и WhatsUp, но не дает возможности создать "агента" (цифрового ассистента, натренированного на выполнение задач конкретного пользователя). Между тем на Asus Ascent Gx10 есть возможность запускать локальную модель ИИ, которая, по мнению политика, будет лучше работать, чем на MacBook. Ко всему, как считает Безуглая, следует быть готовыми к "бурным временам", когда не будет доступа к мощным моделям Claude и ChatGPT: тогда пригодится локальный ИИ, говорится в заметке.

"Данный мини-компьютер дает возможность использовать довольно большой контекст (например, обработать сотни страниц), не теряя его, и держать планку качества. И все это локально", — написала она.

На онлайн-площадках Интернет-магазинов можно отыскать компьютер, который купила Безуглая. В зависимости от площадки, его цена колеблется в пределах от 170 до 200 тыс. грн.

Фото: Скриншот

В сообщениях Безуглой, которые появились 18 мая, она делится впечатлениями от работы с операционной системой Ubutnu: удивилась, что там нет украинской раскладки и файл с инструкциями выложен на Telegram.

