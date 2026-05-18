Безугла купила комп'ютер за $4000 за бюджетні кошти: локальний ШІ, який вміщається на руці (фото)

У офісі народної депутатки Мар'яни Безуглої з'явився системний блок комп'ютера Asus Ascent Gx10, на якому можна встановити власну модель "штучного інтелекту" (ШІ). Комп'ютер отримав назву "Афіна", коштує 4 тис. дол. та локально опрацьовуватиме тисячі сторінок документів, написала політикиня. Безугла запевнила, що задекларує майно, яке купила за гроші платників податків для власного офісу. Як нардепка планує використовувати ШІ-комп'ютер?

Допис Мар'яни Безуглою про придбання суперкомп'ютера з'явився у мережі увечері 17 травня, а наступного дня вона поділилась враженнями від перших годин роботи. Депутатка пояснила, що для її роботи важлива конфіденційність та збереження даних, і тому краще мати локальний ШІ, а не "заливати" дані в хмару. Завдяки новій техніці у неї з'явиться така можливість. Крім того, комп'ютер "Афіна" достатнього потужний, щоб ШІ-модель обробила тисячі сторінок тексту.

Безугла опублікувала фото коробки з комп'ютером і запевнила, що задекларує його, коли прийде час. Також вказані технічні характеристики нової техніки — процесор NVIDIA® GB10 Grace Blackwell Superchip на 128 гігабайтів, операційна система NVIDIA DGX OS на базі Ubuntu.

"Знайомтесь, це Афіна) Назвала так. Наважилася на купівлю ШІ-комп’ютера для офісу. Перш за все, щоб обробляти дані за допомогою ШІ локально, без хмарних підписок. Це Афіна та маленький початковий звіт про неї, адже куплена на ваші податки й буде покращувати роботу вашого нардепа", — написала Безугла.

Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

У наступному дописі нардепки — ще одне фото з уже розпакованим системним блоком. Бачимо, що пристрій за 4 тис. дол. (близько 170 тис. грн за поточним курсом НБУ), поміщається на руці.

Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

Нардепка коротко описала переваги комп'ютера "Афіна" та порівняла з іншими технологіями, якими вона користується. З її слів, вона має підписку на модель Proton, яка має надійне шифрування, як у Signal та WhatsUp, але не дає можливості створити "агента" (цифрового асистента, натреновано на виконання завдань конкретного користувача). Тим часом на Asus Ascent Gx10 є можливість запускати локальну модель ШІ, яка, на думку політикині, краще працюватиме, ніж на MacBook. До всього, як вважає Безугла, слід бути готовими до "буремних часів", коли не буде доступу до потужних моделей Claude і ChatGPT: тоді стане у нагоді локальний ШІ, ідеться у дописі.

"Даний мінікомп’ютер дає можливість використовувати доволі великий контекст (наприклад, опрацювати сотні сторінок), не втрачаючи його, і тримати планку якості. І все це локально", — написала вона.

На онлайн-майданчиках Інтернет-магазинів можна відшукати комп'ютер, який купила Безугла. Залежно від майданчика, його ціна коливається в межах від 170 до 200 тис. грн.

Фото: Скриншот

У дописах Безуглої, які з'явились 18 травня, вона ділиться враженнями від роботи з операційної системою Ubutnu: здивувалась, що там немає української розкладки й файл з інструкціями викладений на Telegram.

