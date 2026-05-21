Цены на смартфоны и компьютеры в Украине резко вырастут: какая причина

По прогнозам экспертов, в ближайшем квартале цены на технику могут вырасти еще на 40-60%, но это подорожание не будет постепенным, а резким.

Такой прогноз сделал в колонке для NV руководитель департамента дистрибуции АСБИС-Украина Владимир Юрко.

За год средняя розничная цена ноутбуков в стране уже подскочила на 22%. В частности, настольные компьютеры подорожали на около 55%, а техника для геймеров на 48%.

По его словам, подорожание произойдет из-за "беспрецедентного спроса на вычислительную инфраструктуру для ИИ, который переписывает правила игры для всего рынка электроники". Ведь для современных AI-систем очень нужны не только вычислительные мощности, но и быстрый доступ к большим объемам данных.

"Пока старые запасы комплектующих сдерживают цены, однако себестоимость новых партий взлетела на 60%. Впереди не только подорожание ноутбуков и персональных компьютеров, но и шринкфляция — уменьшение объемов памяти за те же деньги. То, что происходит сейчас с рынком модулей памяти, не похоже ни на что из предыдущего опыта", — пишет Юрий.

Відео дня

Что будет с ценами в Украине

Юрко сообщает, что в Украине из-за отключения света есть смягченная инерция спроса. Ведь после периодов снижения активности на рынке есть пока запасы техники на складах, которые были закуплены по более низким ценам. Именно этот факт сдерживает резкое подорожание в рознице.

Но, по его словам, этот эффект является краткосрочным. Потому что после исчерпания складских запасов рынок начинает быстро выравниваться к глобальным ценовым трендам, где стоимость на девайсы уже значительно выросла.

Напомним, что в марте появилось сообщение, что глобальный рынок лэптопов столкнется с резким скачком розничных цен. Стоимость популярных моделей может вырасти почти на 40% из-за подорожания ключевых комплектующих.

Также компания Samsung планирует выпустить несколько ноутбуков Galaxy Book, которые будут работать на базе Android. При этом компания не отказывается от Windows. В целом компания разрабатывает три версии Galaxy Book на базе Android: бюджетную, среднюю и флагманскую.