Ціни на смартфони та комп'ютери в Україні різко зростуть: яка причина

За прогнозами експертів, у найближчому кварталі ціни на техніку можуть зрости ще на 40-60%, але це подорожчання не буде поступовим, а різким.

Такий прогноз зробив у колонці для NV керівник департаменту дистрибуції АСБІС-Україна Володимир Юрко.

За рік середня роздрібна ціна ноутбуків в країні вже підскочила на 22%. Зокрема, настільні комп'ютери подорожчали на близько 55%, а техніка для геймерів на 48%.

За його словами, подорожчання станеться через "безпрецедентний попит на обчислювальну інфраструктуру для ІІ, який переписує правила гри для всього ринку електроніки". Адже для сучасних AI-систем дуже потрібні не тільки обчислювальні потужності, а й швидкий доступ до великих обсягів даних.

"Поки що старі запаси комплектуючих стримують ціни, проте собівартість нових партій злетіла на 60%. Попереду не лише подорожчання ноутбуків та персональних комп'ютерів, а й шринкфляція – зменшення обсягів пам'яті за ті самі гроші. Те, що відбувається зараз із ринком модулів пам'яті, не схоже ні на що із попереднього досвіду", — пише Юрко.

Відео дня

Що буде з цінами в Україні

Юрко повідомляє, що в Україні через відключення світла є пом'якшена інерція попиту. Адже після періодів зниження активності на ринку є поки запаси техніки на складах, що були закуплені за нижчими цінами. Саме цей факт стримує різке подорожчання в роздрібі.

Але, за його словами, цей ефект є короткостроковим. Бо після вичерпання складських запасів ринок починає швидко вирівнюватися до глобальних цінових трендів, де вартість на девайси уже значно зросла.

Нагадаємо, що у березні з'явилося повідомлення, що глобальний ринок лептопів зіткнеться з різким стрибком роздрібних цін. Вартість популярних моделей може зрости майже на 40% через подорожчання ключових комплектуючих.

Також компанія Samsung планує випустити кільки кілька ноутбуків Galaxy Book, які працюватимуть на базі Android. При цьому компанія не відмовляється від Windows. Загалом компанія розробляє три версії Galaxy Book на базі Android: бюджетну, середню та флагманську.