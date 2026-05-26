SIM-карты только по паспортам: украинцам объяснили, кто рискует остаться без связи

Украинцы могут остаться без мобильной связи, если в Украине введут продажу SIM-карт только по паспортам. Риск касается абонентов, которые не захотят привязывать свои номера к документам.

Об этом сообщил телеком-аналитик Александр Глущенко в комментарии OBOZ.UA.

По его словам, решение о "паспортизации" SIM-карт может быть только политическим, поскольку мобильные операторы будут пытаться ему противодействовать.

"Операторы будут пытаться противодействовать принятию этого решения, поэтому это решение может быть только политическим", — сказал Глущенко.

Он добавил, что основанием для такого шага могут стать аргументы по безопасности, в частности необходимость снизить возможности использования российских БПЛА через мобильную связь.

По словам эксперта, россияне используют для атак различные каналы связи, среди которых и SIM-карты украинских и иностранных операторов. Он отметил, что в Украине сейчас много анонимных SIM-карт, которые не привязаны к конкретному лицу.

"Человек купил, попользовался, возможно для незаконных действий, выбросил карточку — и ищи ветра в поле", — пояснил Глущенко.

Он считает, что привязка номеров к паспортам поможет снизить эти риски. В таком случае, по словам аналитика, правоохранители смогут быстрее устанавливать людей, которые могут передавать свои SIM-карты россиянам.

Глущенко также отметил, что в случае принятия такого решения оно будет касаться не только новых SIM-карт, но и тех, которыми украинцы уже пользуются. Если абонент не идентифицирует номер, ему могут отключить передачу данных.

"Если "семерка" не будет идентифицирована, у нее будет выключаться передача данных", — сказал эксперт.

В то же время он отметил, что в ближайшее время введение такой системы не ожидается.

Напомним, украинцы все чаще становятся жертвами мошеннической схемы SIM-swap, когда злоумышленники перевыпускают SIM-карту и получают доступ к банковским счетам. Мошенники могут действовать через фальшивые звонки от имени мобильного оператора, взлом личного кабинета или использование номеров, которыми давно не пользуются.

По данным Нацбанка и Киберполиции, одна из преступных групп получила доступ к счетам 286 украинцев и оформила кредитов на более 4 млн грн. Эксперты советуют запретить дистанционный перевыпуск SIM-карт, подвязать номер к паспорту и не передавать посторонним OTP- и PUK-коды.

Ранее советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявлял, что российские ударные дроны типа "Шахед" оснащают SIM-картами оператора "Теле2". По его словам, такие карточки поставляют производителям БПЛА отдельными партиями для использования сетей связи во время атак.

Бескрестнов отмечал, что в Украине работу этих SIM-карт в роуминге заблокировали, однако вблизи границы дроны могут подключаться к сетям иностранных операторов, в частности в Беларуси, Польше или Румынии. Он также призвал международных операторов прекратить сотрудничество с "Теле2" из-за возможного использования компании в войне против Украины.