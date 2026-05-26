SIM-карти тільки за паспортами: українцям пояснили, хто ризикує залишитися без зв'язку

Українці можуть залишитися без мобільного зв’язку, якщо в Україні запровадять продаж SIM-карт лише за паспортами. Ризик стосується абонентів, які не захочуть прив’язувати свої номери до документів.

Про це повідомив телеком-аналітик Олександр Глущенко в коментарі OBOZ.UA.

За його словами, рішення про “паспортизацію” SIM-карт може бути лише політичним, оскільки мобільні оператори намагатимуться йому протидіяти.

“Оператори намагатимуться протидіяти ухваленню цього рішення, тому це рішення може бути тільки політичним”, — сказав Глущенко.

Він додав, що підставою для такого кроку можуть стати аргументи щодо безпеки, зокрема необхідність знизити можливості використання російських БПЛА через мобільний зв’язок.

За словами експерта, росіяни використовують для атак різні канали зв’язку, серед яких і SIM-карти українських та іноземних операторів. Він зазначив, що в Україні зараз багато анонімних SIM-карт, які не прив’язані до конкретної особи.

Відео дня

“Людина купила, покористувалася, можливо для незаконних дій, викинула картку — і шукай вітру в полі”, — пояснив Глущенко.

Він вважає, що прив’язка номерів до паспортів допоможе знизити ці ризики. У такому разі, за словами аналітика, правоохоронці зможуть швидше встановлювати людей, які можуть передавати свої SIM-карти росіянам.

Глущенко також наголосив, що у разі ухвалення такого рішення воно стосуватиметься не лише нових SIM-карт, а й тих, якими українці вже користуються. Якщо абонент не ідентифікує номер, йому можуть вимкнути передачу даних.

“Якщо “сімка” не буде ідентифікована, у неї буде вимикатися передача даних”, — сказав експерт.

Водночас він зазначив, що найближчим часом запровадження такої системи не очікується.

Нагадаємо, українці все частіше стають жертвами шахрайської схеми SIM-swap, коли зловмисники перевипускають SIM-картку та отримують доступ до банківських рахунків. Шахраї можуть діяти через фальшиві дзвінки від імені мобільного оператора, злам особистого кабінету або використання номерів, якими давно не користуються.

За даними Нацбанку та Кіберполіції, одна зі злочинних груп отримала доступ до рахунків 286 українців і оформила кредитів на понад 4 млн грн. Експерти радять заборонити дистанційний перевипуск SIM-карт, підв’язати номер до паспорта та не передавати стороннім OTP- і PUK-коди.

Раніше радник міністра оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов заявляв, що російські ударні дрони типу “Шахед” оснащують SIM-картами оператора “Теле2”. За його словами, такі картки постачають виробникам БПЛА окремими партіями для використання мереж зв’язку під час атак.

Бескрестнов зазначав, що в Україні роботу цих SIM-карт у роумінгу заблокували, однак поблизу кордону дрони можуть підключатися до мереж іноземних операторів, зокрема в Білорусі, Польщі чи Румунії. Він також закликав міжнародних операторів припинити співпрацю з “Теле2” через можливе використання компанії у війні проти України.