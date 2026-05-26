Китай боится утечки технологий: AI-специалистам из Alibaba и DeepSeek ограничили выезд из страны, — СМИ

Китай ограничивает поездки для ведущих специалистов в области искусственного интеллекта в частных компаниях.

Ведущим разработчикам из частных компаний запретили выезд из страны без разрешения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В публикации говорится, что в Китае власти ввели ограничения на выезд за границу для ведущих специалистов по искусственному интеллекту, включая Alibaba и DeepSeek.

Исследователи и руководители, чья работа признана стратегически важной, теперь обязаны получать разрешение от госорганов перед любой зарубежной поездкой. Ранее такие меры применялись в основном к оборонной сфере и ядерным ученым, но теперь под контроль попал и частный сектор, который играет ключевую роль в гонке с США.

Відео дня

"В Китае известно, что государственные предприятия хранят паспорта своих руководителей высшего звена и должностных лиц Коммунистической партии. Необычно то, что правительство распространяет ограничения на поездки на частные фирмы", — пишет издание.

Критерии включения в "особый список" пока непонятны — решение зависит не только от должности, но и от степени вовлеченности человека в критические разработки. Официальная цель — предотвратить утечку технологий.

Однако эксперты опасаются, что это усложнит международное сотрудничество и удержание талантов, инженерам все чаще придется выбирать между глобальной карьерой и работой внутри китайской экосистемы".

Министерство промышленности и информационных технологий не прокомментировало запрос СМИ. Также представители компаний DeepSeek и Alibaba не ответили на запросы о комментариях. Но, по словам источников издания, защита от утечек технологий остается ключевой политической целью.

"Эти шаги подчеркивают, как элитные инженеры по искусственному интеллекту теперь рассматриваются как стратегические активы второй по величине экономики мира", — пишет издание.

Напомним, что 20 мая компания Meta начала увольнение около 8000 сотрудников, проведя одну из крупнейших за последние годы кампаний по сокращению рабочих мест. Поскольку компания Марка Цукерберга перенаправляет средства и персонал на развитие искусственного интеллекта.

Также Папа Лев предостерег от использования искусственного интеллекта в войне. Во время выступления перед студентами римского университета Sapienza понтифик также осудил милитаризацию искусственного интеллекта.