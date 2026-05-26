Китай боїться витоку технологій: AI-фахівцям з Alibaba і DeepSeek обмежили виїзд з країни, — ЗМІ

Китай обмежує поїздки для провідних фахівців у галузі штучного інтелекту в приватних компаніях.

Провідним розробникам з приватних компаній заборонили виїзд з країни без дозволу. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

У публікації йдеться, що у Китаї влада ввела обмеження на виїзд за кордон для провідних фахівців зі штучного інтелекту, включаючи Alibaba та DeepSeek.

Дослідники та керівники, чия робота визнана стратегічно важливою, тепер зобов'язані отримувати дозвіл від держорганів перед будь-якою закордонною поїздкою. Раніше такі заходи застосовувалися в основному до оборонної сфери та ядерних науковців, але тепер під контроль потрапив і приватний сектор, який відіграє ключову роль у гонці зі США.

Відео дня

"У Китаї відомо , що державні підприємства зберігають паспорти своїх керівників вищої ланки та посадовців Комуністичної партії. Незвично те, що уряд поширює обмеження на поїздки на приватні фірми", — пише видання.

Критерії включення в "особливий список" поки незрозумілі — рішення залежить не тільки від посади, але й від ступеня залученості людини у критичні розробки. Офіційна мета – запобігти витоку технологій.

Проте експерти побоюються, що це ускладнить міжнародне співробітництво та утримання талантів, інженерам все частіше доведеться вибирати між глобальною кар'єрою та роботою всередині китайської екосистеми".

Міністерство промисловості та інформаційних технологій не прокоментувало запит ЗМІ. Також представники компаній DeepSeek та Alibaba не відповіли на запити про коментарі. Але, за словами джерел видання, захист від витоків технологій залишається ключовою політичною метою.

"Ці кроки підкреслюють, як елітні інженери зі штучного інтелекту тепер розглядаються як стратегічні активи другої за величиною економіки світу", — пише видання.

Нагадаємо, що 20 травня компанія Meta почала звільнення близько 8000 співробітників, провівши одну з найбільших за останні роки кампаній зі скорочення робочих місць. Оскільки компанія Марка Цукерберга перенаправляє кошти і персонал на розвиток штучного інтелекту.

Також Папа Лев застеріг від використання штучного інтелекту у війні. Під час виступу перед студентами римського університету Sapienza понтифік також засудив мілітаризацію штучного інтелекту.