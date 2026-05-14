Папа Лев застеріг від використання штучного інтелекту у війні

Папа Римський Лев XIV різко розкритикував збільшення військових витрат у країнах Європи, назвавши таку політику "зрадою дипломатії" на тлі війни в Україні та глобального переозброєння. Під час виступу перед студентами римського університету Sapienza понтифік також засудив мілітаризацію штучного інтелекту.

Папа Лев у четвер засудив зростання європейських військових витрат, які минулого року зросли найбільше з часів закінчення Холодної війни на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, повідомили Reuters.

Папа Лев, який останніми тижнями викликав гнів Трампа після критики війни в Ірані, заявив студентам університетів у Римі, що вони не повинні називати таке переозброєння витратами на оборону, додавши, що світ "калічить війна".

"Не називаймо переозброєння "обороною" — воно посилює напруженість та небезпеку, зменшує інвестиції в освіту та охорону здоров’я, зраджує довіру до дипломатії та збагачує еліти, яким байдуже до спільного блага", — сказав понтифік.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, військові витрати на всьому континенті зросли на 14% у 2025 році до 864 мільярдів доларів на тлі триваючої війни між Росією та Україною та переозброєння європейських членів НАТО.

Трамп неодноразово дорікав європейським союзникам за нелостатнє збільшення витрат на озброєння та у лютому підписав виконавчий указ, який передбачав переорієнтацію списку клієнтів американської зброї на користь країн з вищими оборонними витратами. За наполяганням Трампа, НАТО у 2025 році підтримало новий цільовий показник витрат на оборону у розмірі 5% ВВП для своїх членів.

Останніми тижнями Папа Римський виступав проти напрямку розвитку світового лідерства. У четвер він звертався до студентів римського університету Sapienza, найбільшого вищого навчального закладу Європи.

Папа також попередив про використання штучного інтелекту у війні, посилаючись на конфлікти в Україні, Газі, Лівані та Ірані, які демонструють "нелюдську еволюцію взаємозв'язку між війною та новими технологіями у спіралі знищення". Папа Лев закликав близько 110 000 студентів університету "не замикатися в ідеологіях та національних кордонах".

"Разом зі мною та з багатьма братами й сестрами будьте творцями справжнього миру", — наголосив Папа.

