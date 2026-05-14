Папа Лев предостерег от использования искусственного интеллекта в войне

Папа Римский Лев XIV резко раскритиковал увеличение военных расходов в странах Европы, назвав такую политику "предательством дипломатии" на фоне войны в Украине и глобального перевооружения. Во время выступления перед студентами римского университета Sapienza понтифик также осудил милитаризацию искусственного интеллекта.

Папа Лев в четверг осудил рост европейских военных расходов, которые в прошлом году выросли больше всего со времен окончания Холодной войны на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, сообщили Reuters.

Папа Лев, который в последние недели вызвал гнев Трампа после критики войны в Иране, заявил студентам университетов в Риме, что они не должны называть такое перевооружение расходами на оборону, добавив, что мир "калечит война".

"Не называйте перевооружение "обороной" — оно усиливает напряженность и опасность, уменьшает инвестиции в образование и здравоохранение, предает доверие к дипломатии и обогащает элиты, которым безразлично общее благо", — сказал понтифик.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, военные расходы на всем континенте выросли на 14% в 2025 году до 864 миллиардов долларов на фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной и перевооружения европейских членов НАТО.

Трамп неоднократно упрекал европейских союзников за недостаточное увеличение расходов на вооружение и в феврале подписал исполнительный указ, который предусматривал переориентацию списка клиентов американского оружия в пользу стран с более высокими оборонными расходами. По настоянию Трампа, НАТО в 2025 году поддержало новый целевой показатель расходов на оборону в размере 5% ВВП для своих членов.

В последние недели Папа Римский выступал против направления развития мирового лидерства. В четверг он обращался к студентам римского университета Sapienza, крупнейшего высшего учебного заведения Европы.

Папа также предупредил об использовании искусственного интеллекта в войне, ссылаясь на конфликты в Украине, Газе, Ливане и Иране, которые демонстрируют "бесчеловечную эволюцию взаимосвязи между войной и новыми технологиями в спирали уничтожения". Папа Лев призвал около 110 000 студентов университета "не замыкаться в идеологиях и национальных границах".

"Вместе со мной и со многими братьями и сестрами будьте творцами настоящего мира", — подчеркнул Папа.

