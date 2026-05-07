Льву XIV отказали в обновлении данных: в банке не поверили, что звонит Папа Римский, — СМИ

Папа Римский Лев XIV столкнулся с неожиданной бюрократической ситуацией при попытке обновить свои контактные данные в американском банке. Несмотря на успешное прохождение проверки личности, сотрудница учреждения отказалась вносить изменения дистанционно и настояла на личном визите клиента в отделение.

Как говорится в материале издания The Times, инцидент произошел после того, как понтифик, который до избрания на престол носил имя Роберт Прево и служил кардиналом в США, позвонил в свой банк в Чикаго. Он пытался изменить номер телефона и адрес после переезда в Ватикан, который состоялся после его избрания на конклаве.

Во время телефонного разговора Лев XIV корректно ответил на все контрольные вопросы, однако менеджер банка осталась непоколебимой — согласно внутренним правилам, такие изменения можно было осуществить только при условии личного присутствия клиента в отделении.

После этого, как рассказал священник Том Маккарти, который поделился историей во время встречи с американскими католиками, понтифик объяснил, что физически приехать в США не сможет. Впоследствии он добавил, что речь идет о Папе Римском, однако это не изменило позиции сотрудницы — она завершила разговор.

В конце концов ситуацию удалось решить только после вмешательства руководства банка. Президент учреждения пересмотрел случай и согласился сделать исключение из правил, чтобы обновить данные клиента.

По данным The Times, в Ватикане инцидент не комментировали. В то же время история быстро получила огласку после того, как ее озвучили публично во время одного из мероприятий в США.

Издание также отмечает, что подобные ситуации случались и раньше. В частности, после избрания Папой в 2013 году Франциск, который до того был кардиналом Хорхе Бергольо, звонил в родной Буэнос-Айрес, чтобы отменить доставку газеты, однако его звонок сначала восприняли как розыгрыш.

Напомним, что Папа Римский Лев XIV, по данным СМИ, использует приложение Duolingo для изучения немецкого языка и занимается им ночью, когда имеет проблемы со сном. Его также удалось идентифицировать по нику @drprevost, который он использовал еще до избрания понтификом. Кроме этого, он играет в онлайн-игры и ведет активный образ жизни, в частности занимается теннисом.

