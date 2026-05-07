Леву XIV відмовили в оновленні даних: у банку не повірили, що телефонує Папа Римський, — ЗМІ

Папа Римський Лев XIV зіткнувся з несподіваною бюрократичною ситуацією під час спроби оновити свої контактні дані в американському банку. Попри успішне проходження перевірки особи, співробітниця установи відмовилася вносити зміни дистанційно та наполягла на особистому візиті клієнта до відділення.

Як йдеться в матеріалі видання The Times, інцидент стався після того, як понтифік, який до обрання на престол носив ім’я Роберт Прево і служив кардиналом у США, зателефонував до свого банку в Чикаго. Він намагався змінити номер телефону та адресу після переїзду до Ватикану, який відбувся після його обрання на конклаві.

Під час телефонної розмови Лев XIV коректно відповів на всі контрольні запитання, однак менеджерка банку залишилася непохитною — згідно з внутрішніми правилами, такі зміни можна було здійснити лише за умови особистої присутності клієнта у відділенні.

Після цього, як розповів священник Том Маккарті, який поділився історією під час зустрічі з американськими католиками, понтифік пояснив, що фізично приїхати до США не зможе. Згодом він додав, що йдеться про Папу Римського, однак це не змінило позиції співробітниці — вона завершила розмову.

Зрештою ситуацію вдалося вирішити лише після втручання керівництва банку. Президент установи переглянув випадок і погодився зробити виняток із правил, щоб оновити дані клієнта.

За даними The Times, у Ватикані інцидент не коментували. Водночас історія швидко набула розголосу після того, як її озвучили публічно під час одного з заходів у США.

Видання також зазначає, що подібні ситуації траплялися і раніше. Зокрема, після обрання Папою у 2013 році Франциск, який до того був кардиналом Хорхе Бергольйо, телефонував до рідного Буенос-Айреса, щоб скасувати доставку газети, однак його дзвінок спершу сприйняли як розіграш.

Нагадаємо, що Папа Римський Лев XIV, за даними ЗМІ, використовує застосунок Duolingo для вивчення німецької мови і займається ним уночі, коли має проблеми зі сном. Його також вдалося ідентифікувати за ніком @drprevost, який він використовував ще до обрання понтифіком. Окрім цього, він грає в онлайн-ігри та веде активний спосіб життя, зокрема займається тенісом.

Також Фокус писав, що Папа Римський Лев XIV під час візиту до Камеруну різко розкритикував світових лідерів, які виправдовують війни релігійною риторикою та витрачають мільярди на конфлікти замість розвитку. Його заяви пролунали невдовзі після публічної критики з боку президента США Дональда Трампа. У відповідь понтифік заявив про неприпустимість використання релігії у політичних цілях і засудив "жменьку тиранів", які, за його словами, руйнують світ.