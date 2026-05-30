Как очистить кэш Instagram на телефоне: одно простое действие освободит гигабайты (фото)
Instagram может активно заполнять хранилище смартфона. Но можно освободить место без потери личных данных всего в пару шагов.
Как правильно очистить кэш Instagram и предотвратить дальнейшее засорение накопителя Фокус расскажет в подробной инструкции.
Почему Instagram занимает много места
Приложение спроектировано так, чтобы постоянно подгружать в фоновом режиме видео (Reels), рекламу и фотографии в высоком разрешении. Это обеспечивает плавный скроллинг ленты, но весь этот временный контент оседает в кэше.
Помимо этого, при публикации длинных роликов или сохранении черновиков система переносит файлы в системный раздел "Данные приложения". Со временем туда попадают поврежденные логи, скрытые дубликаты видео и системный мусор. Из-за этого вес программы может вырасти до 15 гигабайт и более, как сообщали некоторые пользователи Reddit.
Легкий способ: регулярная очистка кэша
Это самый безопасный и быстрый способ освободить память. Процедуру рекомендуется повторять каждые 2–4 недели. Это действие не удалит ваши переписки и не выбросит из учетной записи.
- Зайдите в системные "Настройки" вашего смартфона.
- Перейдите в раздел "Приложения" ➡️ найдите "Instagram" ➡️ откройте вкладку "Память" (или "Использование памяти").
- Нажмите кнопку "Очистить кэш".
Совет: Обязательно выполняйте это действие сразу после монтажа Reels или загрузки длинного видео, так как в процессе рендеринга приложение создает тяжелые скрытые дубликаты файлов.
Дополнительно: полная переустановка
Если раздел "Данные приложения" разросся до нескольких гигабайт, простая очистка кэша уже может не помочь поможет. Базовое нажатие кнопки "Очистить данные" в настройках часто оставляет системные фрагменты (фантомные файлы) в скрытых папках смартфона. Правильный алгоритм выглядит иначе:
- Удерживайте иконку Instagram на домашнем экране и выберите "Удалить".
- Обязательно перезагрузите смартфон. Это заставит систему стереть глубоко скрытые остаточные директории и пересчитать свободное место.
- Скачайте приложение заново из магазина. Вы получите чистую и легкую программу (потребуется заново ввести пароль для входа в аккаунт). Эту процедуру стоит проводить раз в несколько месяцев.
Как запретить Instagram засорять память
Вы можете замедлить скорость, с которой приложение съедает память, изменив несколько параметров внутри самого Instagram.
- Включите экономию трафика. Перейдите в свой профиль ➡️ Меню (три полоски в правом верхнем углу) ➡️ "Использование данных и качество медиафайлов" ➡️ активируйте тумблер "Экономия трафика". Это отключит агрессивную фоновую загрузку видео.
- Снизьте качество загрузки. В этом же меню отключите опцию "Загружать в самом высоком качестве" (если вы не занимаетесь профессиональным ведением блога).
- Удалите старые черновики. Неопубликованные Reels занимают физическое место на внутреннем диске. Регулярно очищайте папку с черновиками.
Легкие альтернативы приложения Instagram
Если ваш телефон устарел и с трудом справляется с тяжелым приложением, существуют два решения проблемы:
- Instagram Lite. Официальная облегченная версия. Даже спустя время размер утилиты не превысит 100 мегабайт памяти. Приложение отлично подходит для базового просмотра ленты, однако в нем отсутствуют продвинутые инструменты монтажа видео и некоторые фильтры.
- Использование через браузер. Откройте Instagram через мобильный Chrome или Firefox. В меню браузера выберите опцию "Добавить на главный экран" (создать ярлык PWA). Вы получите практически полноценное приложение, которое не потребляет внутреннюю память телефона и работает стабильно на старых устройствах.
Ранее сообщалось, как очистить кэш Viber и освободить память на телефоне.
Также Фокус писал делился способами безопасно уменьшить размер Telegram.