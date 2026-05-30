Как очистить кэш Instagram на телефоне: одно простое действие освободит гигабайты (фото)

Instagram может активно заполнять хранилище смартфона. Но можно освободить место без потери личных данных всего в пару шагов.

Как правильно очистить кэш Instagram и предотвратить дальнейшее засорение накопителя Фокус расскажет в подробной инструкции.

Почему Instagram занимает много места

Приложение спроектировано так, чтобы постоянно подгружать в фоновом режиме видео (Reels), рекламу и фотографии в высоком разрешении. Это обеспечивает плавный скроллинг ленты, но весь этот временный контент оседает в кэше.

Помимо этого, при публикации длинных роликов или сохранении черновиков система переносит файлы в системный раздел "Данные приложения". Со временем туда попадают поврежденные логи, скрытые дубликаты видео и системный мусор. Из-за этого вес программы может вырасти до 15 гигабайт и более, как сообщали некоторые пользователи Reddit.

Відео дня

Чтобы не искать Instagram в списке приложений в настройках, зайти в нужный раздел для очистки кэша можно с рабочего стола Фото: Скриншот

Легкий способ: регулярная очистка кэша

Это самый безопасный и быстрый способ освободить память. Процедуру рекомендуется повторять каждые 2–4 недели. Это действие не удалит ваши переписки и не выбросит из учетной записи.

Зайдите в системные "Настройки" вашего смартфона. Перейдите в раздел "Приложения" ➡️ найдите "Instagram" ➡️ откройте вкладку "Память" (или "Использование памяти"). Нажмите кнопку "Очистить кэш".

Совет: Обязательно выполняйте это действие сразу после монтажа Reels или загрузки длинного видео, так как в процессе рендеринга приложение создает тяжелые скрытые дубликаты файлов.

Дополнительно: полная переустановка

Если раздел "Данные приложения" разросся до нескольких гигабайт, простая очистка кэша уже может не помочь поможет. Базовое нажатие кнопки "Очистить данные" в настройках часто оставляет системные фрагменты (фантомные файлы) в скрытых папках смартфона. Правильный алгоритм выглядит иначе:

Удерживайте иконку Instagram на домашнем экране и выберите "Удалить". Обязательно перезагрузите смартфон. Это заставит систему стереть глубоко скрытые остаточные директории и пересчитать свободное место. Скачайте приложение заново из магазина. Вы получите чистую и легкую программу (потребуется заново ввести пароль для входа в аккаунт). Эту процедуру стоит проводить раз в несколько месяцев.

Какие настройки Instagram можно поменять, чтобы снизить потребление памяти Фото: Скриншот

Как запретить Instagram засорять память

Вы можете замедлить скорость, с которой приложение съедает память, изменив несколько параметров внутри самого Instagram.

Включите экономию трафика. Перейдите в свой профиль ➡️ Меню (три полоски в правом верхнем углу) ➡️ "Использование данных и качество медиафайлов" ➡️ активируйте тумблер "Экономия трафика". Это отключит агрессивную фоновую загрузку видео. Снизьте качество загрузки. В этом же меню отключите опцию "Загружать в самом высоком качестве" (если вы не занимаетесь профессиональным ведением блога). Удалите старые черновики. Неопубликованные Reels занимают физическое место на внутреннем диске. Регулярно очищайте папку с черновиками.

Легковесный клиент Instagram Lite и браузерная версия Instagram Фото: Скриншот

Легкие альтернативы приложения Instagram

Если ваш телефон устарел и с трудом справляется с тяжелым приложением, существуют два решения проблемы:

Instagram Lite. Официальная облегченная версия. Даже спустя время размер утилиты не превысит 100 мегабайт памяти. Приложение отлично подходит для базового просмотра ленты, однако в нем отсутствуют продвинутые инструменты монтажа видео и некоторые фильтры.

Официальная облегченная версия. Даже спустя время размер утилиты не превысит 100 мегабайт памяти. Приложение отлично подходит для базового просмотра ленты, однако в нем отсутствуют продвинутые инструменты монтажа видео и некоторые фильтры. Использование через браузер. Откройте Instagram через мобильный Chrome или Firefox. В меню браузера выберите опцию "Добавить на главный экран" (создать ярлык PWA). Вы получите практически полноценное приложение, которое не потребляет внутреннюю память телефона и работает стабильно на старых устройствах.

Ранее сообщалось, как очистить кэш Viber и освободить память на телефоне.

Также Фокус писал делился способами безопасно уменьшить размер Telegram.