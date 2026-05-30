Як очистити кеш Instagram на телефоні: одна проста дія звільнить гігабайти (фото)

Instagram може активно заповнювати сховище смартфона. Але можна звільнити місце без втрати особистих даних всього за кілька кроків.

Як правильно очистити кеш Instagram і запобігти подальшому засміченню накопичувача Фокус розповість у докладній інструкції.

Чому Instagram займає багато місця

Додаток спроектовано так, щоб постійно довантажувати у фоновому режимі відео (Reels), рекламу і фотографії з високою роздільною здатністю. Це забезпечує плавний скролінг стрічки, але весь цей тимчасовий контент осідає в кеші.

Крім цього, під час публікації довгих роликів або збереженні чернеток система переносить файли в системний розділ "Дані програми". Згодом туди потрапляють пошкоджені логи, приховані дублікати відео та системне сміття. Через це вага програми може зрости до 15 гігабайт і більше, як повідомляли деякі користувачі Reddit.

Відео дня

Щоб не шукати Instagram у списку додатків у налаштуваннях, зайти в потрібний розділ для очищення кешу можна з робочого столу Фото: Скриншот

Легкий спосіб: регулярне очищення кешу

Це найбезпечніший і найшвидший спосіб звільнити пам'ять. Процедуру рекомендується повторювати кожні 2-4 тижні. Ця дія не видалить ваші листування і не викине з облікового запису.

Зайдіть у системні"Налаштування" вашого смартфона. Перейдіть у розділ"Додатки" ➡️ знайдіть"Instagram" ➡️ відкрийте вкладку"Пам'ять" (або "Використання пам'яті"). Натисніть кнопку"Очистити кеш".

Порада: Обов'язково виконуйте цю дію одразу після монтажу Reels або завантаження довгого відео, тому що в процесі рендерингу додаток створює важкі приховані дублікати файлів.

Додатково: повне перевстановлення

Якщо розділ "Дані додатка" розрісся до кількох гігабайт, просте очищення кешу вже може не допомогти допоможе. Базове натискання кнопки "Очистити дані" в налаштуваннях часто залишає системні фрагменти (фантомні файли) в прихованих папках смартфона. Правильний алгоритм виглядає інакше:

Утримуйте іконку Instagram на домашньому екрані та виберіть"Видалити". Обов'язково перезавантажте смартфон. Це змусить систему стерти глибоко приховані залишкові директорії та перерахувати вільне місце. Завантажте додаток заново з магазину. Ви отримаєте чисту і легку програму (потрібно заново ввести пароль для входу в акаунт). Цю процедуру варто проводити раз на кілька місяців.

Які налаштування Instagram можна змінити, щоб знизити споживання пам'яті Фото: Скриншот

Як заборонити Instagram заповнювати пам'ять

Ви можете уповільнити швидкість, з якою додаток з'їдає пам'ять, змінивши кілька параметрів усередині самого Instagram.

Увімкніть економію трафіку. Перейдіть до свого профілю ➡️ Меню (три смужки в правому верхньому кутку) ➡️"Використання даних і якість медіафайлів" ➡️ активуйте тумблер "Економія трафіку". Це вимкне агресивне фонове завантаження відео. Знизьте якість завантаження. У цьому ж меню вимкніть опцію"Завантажувати в найвищій якості" (якщо ви не займаєтеся професійним веденням блогу). Видаліть старі чернетки. Неопубліковані Reels займають фізичне місце на внутрішньому диску. Регулярно очищайте папку з чернетками.

Легкий клієнт Instagram Lite і браузерна версія Instagram Фото: Скриншот

Легкі альтернативи додатку Instagram

Якщо ваш телефон застарів і насилу справляється з важким додатком, існують два рішення проблеми:

Instagram Lite. Офіційна полегшена версія. Навіть через деякий час розмір утиліти не перевищить 100 мегабайт пам'яті. Додаток чудово підходить для базового перегляду стрічки, проте в ньому відсутні просунуті інструменти монтажу відео та деякі фільтри.

Офіційна полегшена версія. Навіть через деякий час розмір утиліти не перевищить 100 мегабайт пам'яті. Додаток чудово підходить для базового перегляду стрічки, проте в ньому відсутні просунуті інструменти монтажу відео та деякі фільтри. Використання через браузер. Відкрийте Instagram через мобільний Chrome або Firefox. У меню браузера виберіть опцію "Додати на головний екран" (створити ярлик PWA). Ви отримаєте практично повноцінний застосунок, який не споживає внутрішню пам'ять телефону і працює стабільно на старих пристроях.

Раніше повідомлялося, як очистити кеш Viber і звільнити пам'ять на телефоні.

Також Фокус писав ділився способами безпечно зменшити розмір Telegram.