RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Діджитал

Як очистити кеш Instagram на телефоні: одна проста дія звільнить гігабайти (фото)

instagram android додаток
Додаток Instragram неважко оптимізувати, щоб заощадити місце на смартфоні (ілюстративне фото) | Фото: Android Central

Instagram може активно заповнювати сховище смартфона. Але можна звільнити місце без втрати особистих даних всього за кілька кроків.

Як правильно очистити кеш Instagram і запобігти подальшому засміченню накопичувача Фокус розповість у докладній інструкції.

Чому Instagram займає багато місця

Додаток спроектовано так, щоб постійно довантажувати у фоновому режимі відео (Reels), рекламу і фотографії з високою роздільною здатністю. Це забезпечує плавний скролінг стрічки, але весь цей тимчасовий контент осідає в кеші.

Крім цього, під час публікації довгих роликів або збереженні чернеток система переносить файли в системний розділ "Дані програми". Згодом туди потрапляють пошкоджені логи, приховані дублікати відео та системне сміття. Через це вага програми може зрости до 15 гігабайт і більше, як повідомляли деякі користувачі Reddit.

Відео дня
Instagram очищення кешу як відкрити налаштування android
Щоб не шукати Instagram у списку додатків у налаштуваннях, зайти в потрібний розділ для очищення кешу можна з робочого столу
Фото: Скриншот

Легкий спосіб: регулярне очищення кешу

Це найбезпечніший і найшвидший спосіб звільнити пам'ять. Процедуру рекомендується повторювати кожні 2-4 тижні. Ця дія не видалить ваші листування і не викине з облікового запису.

  1. Зайдіть у системні"Налаштування" вашого смартфона.
  2. Перейдіть у розділ"Додатки" ➡️ знайдіть"Instagram" ➡️ відкрийте вкладку"Пам'ять" (або "Використання пам'яті").
  3. Натисніть кнопку"Очистити кеш".

Порада: Обов'язково виконуйте цю дію одразу після монтажу Reels або завантаження довгого відео, тому що в процесі рендерингу додаток створює важкі приховані дублікати файлів.

Додатково: повне перевстановлення

Якщо розділ "Дані додатка" розрісся до кількох гігабайт, просте очищення кешу вже може не допомогти допоможе. Базове натискання кнопки "Очистити дані" в налаштуваннях часто залишає системні фрагменти (фантомні файли) в прихованих папках смартфона. Правильний алгоритм виглядає інакше:

  1. Утримуйте іконку Instagram на домашньому екрані та виберіть"Видалити".
  2. Обов'язково перезавантажте смартфон. Це змусить систему стерти глибоко приховані залишкові директорії та перерахувати вільне місце.
  3. Завантажте додаток заново з магазину. Ви отримаєте чисту і легку програму (потрібно заново ввести пароль для входу в акаунт). Цю процедуру варто проводити раз на кілька місяців.
instagram використання даних налаштування
Які налаштування Instagram можна змінити, щоб знизити споживання пам'яті
Фото: Скриншот

Як заборонити Instagram заповнювати пам'ять

Ви можете уповільнити швидкість, з якою додаток з'їдає пам'ять, змінивши кілька параметрів усередині самого Instagram.

  1. Увімкніть економію трафіку. Перейдіть до свого профілю ➡️ Меню (три смужки в правому верхньому кутку) ➡️"Використання даних і якість медіафайлів" ➡️ активуйте тумблер "Економія трафіку". Це вимкне агресивне фонове завантаження відео.
  2. Знизьте якість завантаження. У цьому ж меню вимкніть опцію"Завантажувати в найвищій якості" (якщо ви не займаєтеся професійним веденням блогу).
  3. Видаліть старі чернетки. Неопубліковані Reels займають фізичне місце на внутрішньому диску. Регулярно очищайте папку з чернетками.
Instagram Lite google play Instagram браузер
Легкий клієнт Instagram Lite і браузерна версія Instagram
Фото: Скриншот

Легкі альтернативи додатку Instagram

Якщо ваш телефон застарів і насилу справляється з важким додатком, існують два рішення проблеми:

  • Instagram Lite. Офіційна полегшена версія. Навіть через деякий час розмір утиліти не перевищить 100 мегабайт пам'яті. Додаток чудово підходить для базового перегляду стрічки, проте в ньому відсутні просунуті інструменти монтажу відео та деякі фільтри.
  • Використання через браузер. Відкрийте Instagram через мобільний Chrome або Firefox. У меню браузера виберіть опцію "Додати на головний екран" (створити ярлик PWA). Ви отримаєте практично повноцінний застосунок, який не споживає внутрішню пам'ять телефону і працює стабільно на старих пристроях.

Раніше повідомлялося, як очистити кеш Viber і звільнити пам'ять на телефоні.

Також Фокус писав ділився способами безпечно зменшити розмір Telegram.