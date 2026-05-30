Як очистити кеш Instagram на телефоні: одна проста дія звільнить гігабайти (фото)
Instagram може активно заповнювати сховище смартфона. Але можна звільнити місце без втрати особистих даних всього за кілька кроків.
Як правильно очистити кеш Instagram і запобігти подальшому засміченню накопичувача Фокус розповість у докладній інструкції.
Чому Instagram займає багато місця
Додаток спроектовано так, щоб постійно довантажувати у фоновому режимі відео (Reels), рекламу і фотографії з високою роздільною здатністю. Це забезпечує плавний скролінг стрічки, але весь цей тимчасовий контент осідає в кеші.
Крім цього, під час публікації довгих роликів або збереженні чернеток система переносить файли в системний розділ "Дані програми". Згодом туди потрапляють пошкоджені логи, приховані дублікати відео та системне сміття. Через це вага програми може зрости до 15 гігабайт і більше, як повідомляли деякі користувачі Reddit.
Легкий спосіб: регулярне очищення кешу
Це найбезпечніший і найшвидший спосіб звільнити пам'ять. Процедуру рекомендується повторювати кожні 2-4 тижні. Ця дія не видалить ваші листування і не викине з облікового запису.
- Зайдіть у системні"Налаштування" вашого смартфона.
- Перейдіть у розділ"Додатки" ➡️ знайдіть"Instagram" ➡️ відкрийте вкладку"Пам'ять" (або "Використання пам'яті").
- Натисніть кнопку"Очистити кеш".
Порада: Обов'язково виконуйте цю дію одразу після монтажу Reels або завантаження довгого відео, тому що в процесі рендерингу додаток створює важкі приховані дублікати файлів.
Додатково: повне перевстановлення
Якщо розділ "Дані додатка" розрісся до кількох гігабайт, просте очищення кешу вже може не допомогти допоможе. Базове натискання кнопки "Очистити дані" в налаштуваннях часто залишає системні фрагменти (фантомні файли) в прихованих папках смартфона. Правильний алгоритм виглядає інакше:
- Утримуйте іконку Instagram на домашньому екрані та виберіть"Видалити".
- Обов'язково перезавантажте смартфон. Це змусить систему стерти глибоко приховані залишкові директорії та перерахувати вільне місце.
- Завантажте додаток заново з магазину. Ви отримаєте чисту і легку програму (потрібно заново ввести пароль для входу в акаунт). Цю процедуру варто проводити раз на кілька місяців.
Як заборонити Instagram заповнювати пам'ять
Ви можете уповільнити швидкість, з якою додаток з'їдає пам'ять, змінивши кілька параметрів усередині самого Instagram.
- Увімкніть економію трафіку. Перейдіть до свого профілю ➡️ Меню (три смужки в правому верхньому кутку) ➡️"Використання даних і якість медіафайлів" ➡️ активуйте тумблер "Економія трафіку". Це вимкне агресивне фонове завантаження відео.
- Знизьте якість завантаження. У цьому ж меню вимкніть опцію"Завантажувати в найвищій якості" (якщо ви не займаєтеся професійним веденням блогу).
- Видаліть старі чернетки. Неопубліковані Reels займають фізичне місце на внутрішньому диску. Регулярно очищайте папку з чернетками.
Легкі альтернативи додатку Instagram
Якщо ваш телефон застарів і насилу справляється з важким додатком, існують два рішення проблеми:
- Instagram Lite. Офіційна полегшена версія. Навіть через деякий час розмір утиліти не перевищить 100 мегабайт пам'яті. Додаток чудово підходить для базового перегляду стрічки, проте в ньому відсутні просунуті інструменти монтажу відео та деякі фільтри.
- Використання через браузер. Відкрийте Instagram через мобільний Chrome або Firefox. У меню браузера виберіть опцію "Додати на головний екран" (створити ярлик PWA). Ви отримаєте практично повноцінний застосунок, який не споживає внутрішню пам'ять телефону і працює стабільно на старих пристроях.
