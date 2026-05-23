Очистити кеш Viber і звільнити пам'ять на телефоні: дві прості дії (фото)
Viber часто стає причиною браку місця на смартфоні через величезну кількість листівок, відео та фото, що пересилаються. Але це неважко виправити.
Безпечно очистити кеш застосунку і відключити автоматичне збереження медіа можна всього за кілька хвилин, докладну інструкцію про те, як це зробити, наводить Фокус.
Попередній крок: Резервне копіювання
Перед будь-якими маніпуляціями з пам'яттю завжди рекомендується убезпечити свої дані. Зайдіть у "Налаштування" ➡️ "Обліковий запис" ➡️ "Резервне копіювання". Підключіть свій акаунт Google Drive (або iCloud), якщо він ще не прив'язаний, і створіть актуальну копію чатів. Тут же можна налаштувати щотижневе автоматичне створення резервних копій у фоновому режимі.
Крок 1. Очищення кешу та видалення файлів із галереї
Найголовніше правило — ніколи не натискайте кнопку "Очистити всі дані" в системних налаштуваннях додатка Viber, оскільки це повністю зітре ваш обліковий запис та історію листувань. Використовуйте тільки вбудовані інструменти месенджера.
- Відкрийте Viber і натисніть вкладку "Ще" (три крапки в правому нижньому кутку).
- Перейдіть у "Налаштування" ➡️ "Пам'ять".
- Натисніть кнопку "Очистити кеш". Це найпростіша і найшвидша дія, яка видалить тільки тимчасові файли. Текстові чати не постраждають.
У цьому ж меню відображається список ваших чатів, відсортованих за об'ємом, що займається. Натиснувши на найважчий чат, можна вибрати і видалити конкретні переслані відео і фото (через іконку кошика), зберігши сам текст листування.
Обов'язково перевірте стандартну галерею смартфона. Зазвичай система автоматично створює папку "Viber", куди складуються всі переглянуті картинки. Приділіть час і видаліть накопичені зображення прямо з галереї телефону.
Крок 2. Як заборонити Viber засмічувати пам'ять
Щоб месенджер не роздувався до величезних розмірів у майбутньому, необхідно правильно налаштувати параметри збереження контенту.
- Перейдіть у "Налаштування" ➡️ "Медіа".
- Зніміть галочку з пункту "Зберігати в галерею". Тепер картинки з відкритих груп не будуть автоматично дублюватися в пам'ять телефону.
- Відкрийте пункт "Автозавантаження фото/відео в мобільних мережах" і зніміть три галочки: для фото, відео та GIF.
- Повторіть ту саму процедуру в пункті "Автозавантаження по Wi-Fi", прибравши всі три галочки.
Після цих налаштувань будь-які надіслані файли будуть завантажуватися тільки тоді, коли ви самі натиснете на них у чаті. Це радикально знизить споживання пам'яті смартфона.
