Недорогий, але чудовий смартфон: названо найкращий варіант до 11 тисяч гривень (фото)

Poco M8 5G вважається одним із найкращих бюджетних телефонів завдяки збалансованим характеристикам за помірну ціну.

Апарат поєднує яскравий дисплей, хорошу автономність і тривалу підтримку оновлень. Детальні специфікації смартфона, висновки експертів та відгуки українських користувачів зібрав Фокус.

Технічні характеристики Poco M8 5G

Смартфон оснащений 6,77-дюймовою AMOLED-матрицею з роздільною здатністю 2392x1080 пікселів. Екран підтримує частоту оновлення 120 Гц і має 12-бітну глибину кольору (68 млрд кольорів). Пікова яскравість дисплея досягає 3200 ніт, а виміряна максимальна яскравість у тестах склала 1473 ніт, чого із запасом вистачає для комфортного використання на сонці. Важливою особливістю для захисту зору стала висока частота ШІМ-затемнення на рівні 3840 Гц.

За продуктивність відповідає чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, створений за 4-нанометровим техпроцесом. Він працює у зв'язці з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 128, 256 або 512 ГБ (UFS 2.2). Результат AnTuTu: 631693 (v10). Є можливість розширення пам'яті за допомогою карт microSD (гібридний SIM-слот). Автономність забезпечує кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 5520 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки 45 Вт і реверсивної зарядки на 18 Вт.

Фотоможливості відносно скромні: основна камера отримала єдиний 50-мегапіксельний сенсор з діафрагмою f/1.8 і фазовим автофокусом (PDAF), а за селфі відповідає 20-Мп об'єктив. Корпус пристрою захищений від води і пилу за стандартами IP65/IP66 (для Європи).

Poco M8 5G Фото: gsmarena.com

Плюси та мінуси Poco M8 5G

Оглядачі порталу GSMArena називають Poco M8 надійним універсалом для повсякденних завдань. Апарат не намагається здивувати чимось конкретним, а просто якісно відпрацьовує базові функції. Смартфон відмінно справляється з охолодженням (відсутній перегрів), забезпечує хорошу автономність і гучний стереозвук. Окремо експерти хвалять вражаючу для бюджетника програмну підтримку: виробник обіцяє 4 роки оновлень Android і 6 років патчів безпеки.

Плюси:

Надійний корпус із захистом від вологи IP65/IP66.

Яскравий і плавний AMOLED-екран на 120 Гц.

Стабільна продуктивність процесора без перегріву.

Гідна автономність і швидка 45-ватна зарядка.

Довга програмна підтримка на роки вперед.

Наявність слота для карт пам'яті microSD.

Мінуси:

Відсутність ширококутного модуля камери.

Проблеми із заявленою підтримкою HDR-відео на практиці.

Відсутність стабілізації під час запису відео в 4K.

Фірмова зарядка 45 Вт продається окремо і відсутня в коробці.

Експерти резюмують, що Poco M8 є безпечним і розумним вибором. Так, у лінійці Xiaomi є моделі на кшталт Redmi Note 15 5G з більш універсальною камерою, однак за обмеженого бюджету та бажання отримати збалансований пристрій Poco M8 залишається дуже привабливим варіантом.

Відгуки покупців в Україні

Українські споживачі згодні з висновками журналістів. Власники найчастіше відзначають вдалий баланс ціни та якості, хвалять ефектний дизайн зі злегка заокругленими краями дисплея, високу автономність (смартфон витримує до двох днів легкої роботи без підзарядки) і спритну систему. Для багатьох приємним сюрпризом став якісний стереозвук і яскравий, безпечний для очей екран.

До компромісної камери покупці ставляться з розумінням, відзначаючи, що для базових знімків її можливостей цілком вистачає. Також користувачі виділяють достатню потужність процесора Snapdragon, якого вистачає не тільки для плавної роботи інтерфейсу, а й для більшості популярних мобільних ігор.

Ціна Xiaomi Poco M8 5G 8/256GB в Україні — 10 999 грн.

