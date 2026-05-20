Недорогой, но отличный смартфон: назван лучший вариант до 11 тысяч гривен (фото)

Poco M8 5G считается одним из лучших бюджетных телефонов благодаря сбалансированным характеристикам за умеренную цену.

Аппарат сочетает яркий дисплей, хорошую автономность и длительную поддержку обновлениям. Детальные спецификации смартфона, выводы экспертов и отзывы украинских пользователей собрал Фокус.

Технические характеристики Poco M8 5G

Смартфон оснащен 6,77-дюймовой AMOLED-матрицей с разрешением 2392x1080 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и обладает 12-битной глубиной цвета (68 млрд цветов). Пиковая яркость дисплея достигает 3200 нит, а измеренная максимальная яркость в тестах составила 1473 нит, чего с запасом хватает для комфортного использования на солнце. Важной особенностью для защиты зрения стала высокая частота ШИМ-затемнения на уровне 3840 Гц.

Відео дня

За производительность отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, созданный по 4-нанометровому техпроцессу. Он работает в связке с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128, 256 или 512 ГБ (UFS 2.2). Результат AnTuTu: 631693 (v10). Присутствует возможность расширения памяти с помощью карт microSD (гибридный SIM-слот). Автономность обеспечивает кремний-углеродный аккумулятор емкостью 5520 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 45 Вт и реверсивной зарядки на 18 Вт.

Фотовозможности относительно скромные: основная камера получила единственный 50-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.8 и фазовым автофокусом (PDAF), а за селфи отвечает 20-Мп объектив. Корпус устройства защищен от воды и пыли по стандартам IP65/IP66 (для Европы).

Poco M8 5G Фото: gsmarena.com

Плюсы и минусы Poco M8 5G

Обозреватели портала GSMArena называют Poco M8 надежным универсалом для повседневных задач. Аппарат не пытается удивить чем-то конкретном, а просто качественно отрабатывает базовые функции. Смартфон отлично справляется с охлаждением (отсутствует перегрев), обеспечивает хорошую автономность и громкий стереозвук. Отдельно эксперты хвалят впечатляющую для бюджетника программную поддержку: производитель обещает 4 года обновлений Android и 6 лет патчей безопасности.

Плюсы:

Надежный корпус с защитой от влаги IP65/IP66.

Яркий и плавный AMOLED-экран на 120 Гц.

Стабильная производительность процессора без перегрева.

Достойная автономность и быстрая 45-ваттная зарядка.

Долгая программная поддержка на годы вперед.

Наличие слота для карт памяти microSD.

Минусы:

Отсутствие широкоугольного модуля камеры.

Проблемы с заявленной поддержкой HDR-видео на практике.

Отсутствие стабилизации при записи видео в 4K.

Фирменная зарядка 45 Вт продается отдельно и отсутствует в коробке.

Эксперты резюмируют, что Poco M8 является безопасным и разумным выбором. Да, в линейке Xiaomi есть модели вроде Redmi Note 15 5G с более универсальной камерой, однако при ограниченном бюджете и желании получить сбалансированное устройство Poco M8 остается очень привлекательным вариантом.

Poco M8 5G Фото: gsmarena.com

Отзывы покупателей в Украине

Украинские потребители согласны с выводами журналистов. Владельцы чаще всего отмечают удачный баланс цены и качества, хвалят эффектный дизайн со слегка закругленными краями дисплея, высокую автономность (смартфон выдерживает до двух дней легкой работы без подзарядки) и шуструю систему. Для многих приятным сюрпризом стал качественный стереозвук и яркий, безопасный для глаз экран.

К компромиссной камере покупатели относятся с пониманием, отмечая, что для базовых снимков ее возможностей вполне хватает. Также пользователи выделяют достаточную мощность процессора Snapdragon, которого хватает не только для плавной работы интерфейса, но и для большинства популярных мобильных игр.

Цена Xiaomi Poco M8 5G 8/256GB в Украине — 10 999 грн.

Ранее приводили сравнение Samsung Galaxy A57 и Poco X8 Pro Max. Это популярные смартфоны среднего класса, над выбором между которыми задумываются многие.

Также Фокус писал про один из самых популярных смартфонов Xiaomi по средней цене.