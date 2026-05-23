Как очистить кэш Viber и освободить память на телефоне: два простых действия (фото)

Viber часто становится причиной нехватки места на смартфоне из-за огромного числа пересылаемых открыток, видео и фото. Но это нетрудно поправить.

Безопасно очистить кэш приложения и отключить автоматическое сохранение медиа можно всего за пару минут, подробную инструкцию о том, как это сделать, приводит Фокус.

Предварительный шаг: Резервное копирование

Перед любыми манипуляциями с памятью всегда рекомендуется обезопасить свои данные. Зайдите в "Настройки" ➡️ "Учетная запись" ➡️ "Резервное копирование". Подключите свой аккаунт Google Drive (или iCloud), если он еще не привязан, и создайте актуальную копию чатов. Здесь же можно настроить еженедельное автоматическое создание резервных копий в фоновом режиме.

Шаг 1. Очистка кэша и удаление файлов из галереи

Самое главное правило — никогда не нажимайте кнопку "Очистить все данные" в системных настройках приложения Viber, поскольку это полностью сотрет вашу учетную запись и историю переписок. Используйте только встроенные инструменты мессенджера.

Откройте Viber и нажмите вкладку "Еще" (три точки в правом нижнем углу). Перейдите в "Настройки" ➡️ "Память". Нажмите кнопку "Очистить кэш". Это самое простое и быстрое действие, которое удалит только временные файлы. Текстовые чаты не пострадают.

В этом же меню отображается список ваших чатов, отсортированных по занимаемому объему. Нажав на самый тяжелый чат, можно выбрать и удалить конкретные пересланные видео и фото (через иконку корзины), сохранив сам текст переписки.

Обязательно проверьте стандартную галерею смартфона. Обычно система автоматически создает папку "Viber", куда складируются все просмотренные картинки. Уделите время и удалите скопившиеся изображения прямо из галереи телефона.

Шаг 2. Как запретить Viber засорять память

Чтобы мессенджер не раздувался до огромных размеров в будущем, необходимо правильно настроить параметры сохранения контента.

Перейдите в "Настройки" ➡️ "Медиа". Снимите галочку с пункта "Сохранять в галерею". Теперь картинки из открытых групп не будут автоматически дублироваться в память телефона. Откройте пункт "Автозагрузка фото/видео в мобильных сетях" и снимите три галочки: для фото, видео и GIF. Повторите ту же процедуру в пункте "Автозагрузка по Wi-Fi", убрав все три галочки.

После этих настроек любые присланные файлы будут скачиваться только тогда, когда вы сами нажмете на них в чате. Это радикально снизит потребление памяти смартфона.

