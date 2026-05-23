Как очистить кэш Viber и освободить память на телефоне: два простых действия (фото)
Viber часто становится причиной нехватки места на смартфоне из-за огромного числа пересылаемых открыток, видео и фото. Но это нетрудно поправить.
Безопасно очистить кэш приложения и отключить автоматическое сохранение медиа можно всего за пару минут, подробную инструкцию о том, как это сделать, приводит Фокус.
Предварительный шаг: Резервное копирование
Перед любыми манипуляциями с памятью всегда рекомендуется обезопасить свои данные. Зайдите в "Настройки" ➡️ "Учетная запись" ➡️ "Резервное копирование". Подключите свой аккаунт Google Drive (или iCloud), если он еще не привязан, и создайте актуальную копию чатов. Здесь же можно настроить еженедельное автоматическое создание резервных копий в фоновом режиме.
Шаг 1. Очистка кэша и удаление файлов из галереи
Самое главное правило — никогда не нажимайте кнопку "Очистить все данные" в системных настройках приложения Viber, поскольку это полностью сотрет вашу учетную запись и историю переписок. Используйте только встроенные инструменты мессенджера.
- Откройте Viber и нажмите вкладку "Еще" (три точки в правом нижнем углу).
- Перейдите в "Настройки" ➡️ "Память".
- Нажмите кнопку "Очистить кэш". Это самое простое и быстрое действие, которое удалит только временные файлы. Текстовые чаты не пострадают.
В этом же меню отображается список ваших чатов, отсортированных по занимаемому объему. Нажав на самый тяжелый чат, можно выбрать и удалить конкретные пересланные видео и фото (через иконку корзины), сохранив сам текст переписки.
Обязательно проверьте стандартную галерею смартфона. Обычно система автоматически создает папку "Viber", куда складируются все просмотренные картинки. Уделите время и удалите скопившиеся изображения прямо из галереи телефона.
Шаг 2. Как запретить Viber засорять память
Чтобы мессенджер не раздувался до огромных размеров в будущем, необходимо правильно настроить параметры сохранения контента.
- Перейдите в "Настройки" ➡️ "Медиа".
- Снимите галочку с пункта "Сохранять в галерею". Теперь картинки из открытых групп не будут автоматически дублироваться в память телефона.
- Откройте пункт "Автозагрузка фото/видео в мобильных сетях" и снимите три галочки: для фото, видео и GIF.
- Повторите ту же процедуру в пункте "Автозагрузка по Wi-Fi", убрав все три галочки.
После этих настроек любые присланные файлы будут скачиваться только тогда, когда вы сами нажмете на них в чате. Это радикально снизит потребление памяти смартфона.
Ранее сообщалось, как очистить кэш Telegram и освободить гигабайты места.
Также Фокус писал про недорогой, но отличный смартфон стоимостью до 11 тысяч гривен. Модель Poco M8 отлично зарекомендовала себя в бюджетном сегменте благодаря хорошим характеристикам.