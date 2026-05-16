Как очистить кэш Telegram и освободить гигабайты места: 3 простых шага (фото)

Мессенджер Telegram со временем он способен незаметно занять немало гигабайт внутренней памяти смартфона из-за обилия сохраняемого медиаконтента. Есть способы это исправить.

Вернуть свободное место можно всего за пару минут, используя встроенные инструменты самого приложения. Инструкцию о том, как правильно удалить мусор и предотвратить его накопление в будущем, приводит Фокус.

Шаг 1. Полная очистка накопившегося кэша

Начать оптимизацию нетрудно. Зайдите в приложение Telegram на смартфоне и перейдите в: Настройки → Данные и память → Использование памяти.

Здесь мессенджер наглядно сортирует весь сохраненный на устройстве контент по категориям и отдельным чатам, показывая точный объем занятого места. Система делит данные на видео, файлы, стикеры, эмодзи, фото профиля и категорию "Другое" (куда входят обычные картинки, истории, музыка и голосовые сообщения).

Вы можете очистить весь этот массив данных одним нажатием кнопки. Есть нюанс: некоторые элементы, такие как фото профилей ваших контактов и часто используемые стикеры, сразу загрузятся заново при открытии чатов. Однако эти файлы занимают сравнительно мало места и не повлияют на общую загруженность смартфона.

Все нужные настройки в разделе "Данные и память" в Telegram Фото: Скриншот

Шаг 2. Настройка автоудаления и лимитов памяти

После удаления основной массы данных необходимо настроить правила для их дальнейшего хранения. В разделе "Использование памяти" доступны два важных параметра:

Задайте сроки хранения файлов для разных источников: личных чатов, групп и каналов. По истечении выбранного периода, например, каждые 7 дней, приложение будет регулярно и автоматически стирать старый контент с устройства. Максимальный размер кэша. Установите лимит на общий объем данных, скажем, на уровне 5 ГБ. Это гарантирует, что папка мессенджера не будет бесконечно разрастаться, даже если вы читаете много новостных каналов.

Шаг 3. Отключение автоматической загрузки медиа

Третий шаг позволит лишний раз не скачивать в память всевозможные картинки и видеоролики, которые вы мельком пролистываете в информационных лентах и групповых чатах. Для этого вернитесь в меню "Данные и память".

Найдите блок "Автозагрузка медиа" и отключите переключатели для всех типов подключений:

Через мобильную сеть;

Через сети Wi-Fi;

В роуминге.

Теперь мессенджер перестанет автоматически сохранять нерелевантный контент в хранилище. Вы сможете вручную загружать только те файлы, которые вам нужны, нажав на них.

После очистки скопившего за много времени кэша, установки лимит на его размер и интервала автоочистки, а также отключения автозагрузку файлов, Telegram будет работать быстро, не занимая лишние гигабайты на накопителе.

