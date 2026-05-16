Як очистити кеш Telegram і звільнити гігабайти місця: 3 простих кроки (фото)

Месенджер Telegram з часом він здатний непомітно зайняти чимало гігабайт внутрішньої пам'яті смартфона через велику кількість збереженого медіаконтенту. Є способи це виправити.

Повернути вільне місце можна всього за кілька хвилин, використовуючи вбудовані інструменти самого застосунку. Інструкцію про те, як правильно видалити сміття і запобігти його накопиченню в майбутньому, наводить Фокус.

Крок 1. Повне очищення накопиченого кешу

Почати оптимізацію неважко. Зайдіть у додаток Telegram на смартфоні та перейдіть у: Налаштування → Дані та пам'ять → Використання пам'яті.

Тут месенджер наочно сортує весь збережений на пристрої контент за категоріями й окремими чатами, показуючи точний обсяг зайнятого місця. Система ділить дані на відео, файли, стікери, емодзі, фото профілю і категорію "Інше" (куди входять звичайні картинки, історії, музика і голосові повідомлення).

Ви можете очистити весь цей масив даних одним натисканням кнопки. Є нюанс: деякі елементи, як-от фото профілів ваших контактів і часто використовувані стікери, одразу завантажаться заново під час відкриття чатів. Однак ці файли займають порівняно мало місця і не вплинуть на загальну завантаженість смартфона.

Усі потрібні налаштування в розділі "Дані та пам'ять" у Telegram Фото: Скриншот

Крок 2. Налаштування автовидалення та лімітів пам'яті

Після видалення основної маси даних необхідно налаштувати правила для їх подальшого зберігання. У розділі "Використання пам'яті" доступні два важливі параметри:

Задайте терміни зберігання файлів для різних джерел: особистих чатів, груп і каналів. Після закінчення обраного періоду, наприклад, кожні 7 днів, застосунок буде регулярно й автоматично стирати старий контент із пристрою. Максимальний розмір кешу. Встановіть ліміт на загальний обсяг даних, скажімо, на рівні 5 ГБ. Це гарантує, що папка месенджера не буде нескінченно розростатися, навіть якщо ви читаєте багато новинних каналів.

Крок 3. Вимкнення автоматичного завантаження медіа

Третій крок дасть змогу зайвий раз не завантажувати в пам'ять усілякі картинки та відеоролики, які ви мигцем гортаєте в інформаційних стрічках і групових чатах. Для цього поверніться в меню"Дані та пам'ять".

Знайдіть блок"Автозавантаження медіа" і вимкніть перемикачі для всіх типів підключень:

Через мобільну мережу;

Через мережі Wi-Fi;

У роумінгу.

Тепер месенджер перестане автоматично зберігати нерелевантний контент у сховищі. Ви зможете вручну завантажувати тільки ті файли, які вам потрібні, натиснувши на них.

Після очищення кешу, що скупчився за багато часу, встановлення ліміту на його розмір та інтервалу автоочищення, а також вимкнення автозавантаження файлів, Telegram працюватиме швидко, не займаючи зайві гігабайти на накопичувачі.

