Мощный телефон в среднем ценовом сегменте: известны характеристики Motorola Edge 70 Pro+

Перед началом старта продаж нового смартфона компания Motorola представила параметры новинки, обладающей хорошим процессором и мощной батареей.

Смартфон Motorola Edge 70 Pro+, который относится к среднему классу, будет официально представлен 4 июня. До запуска устройства компания Motorola раскрыла его ключевые характеристики, пишет Gizmochina.

Motorola Edge 70 Pro+: экран

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772×1272 пикселей, частотой обновления до 144 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 5200 нит.

Motorola Edge 70 Pro+: процессор

Смартфон имеет процессор MediaTek Dimensity 8500 Extreme в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.1. Телефон работает под управлением Android 16 и, как обещают, будет получать до трех лет обновлений ОС, а также пять лет обновлений безопасности.

Відео дня

Motorola Edge 70 Pro+: камера

На задней панели смартфона размещены три 50-мегапиксельных объектива. Основная камера использует сенсор Sony LYTIA 710 с поддержкой оптической стабилизации изображения, а второй сенсор отвечает за сверхширокоугольную и макросъемку. Третья камера — это перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и поддержкой суперзума до 50x.

На передней панели телефона расположена 50-мегапиксельная камера с автофокусом.

Записывать видео можно с разрешением до 4K со скоростью 60 кадров в секунду, а замедленная съемка поддерживает разрешение до 4K со скоростью 120 кадров в секунду.

Motorola Edge 70 Pro+ Фото: Motorola

Motorola Edge 70 Pro+: батарея

Смартфон оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.

Motorola Edge 70 Pro+: защита

Телефон имеет защиту ThinkShield, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, разблокировку по лицу, стереодинамики с Dolby Atmos, защиту от воды по стандарту IP68/IP69 и сертификацию MIL-STD-810H по ударопрочности.

На передней панели используется защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Несмотря на большую батарею, толщина телефона составляет всего 7,19–7,34 мм, а вес — 190 граммов.

Motorola Edge 70 Pro+: цена

Цена на Motorola Edge 70 Pro+ станет известна в начале июня. Но эксперты предполагают, что телефон будет стоить примерно 520 долларов. По текущему курсу это примерно 23 000 гривен.

Фокус уже писал о первых впечатлениях от Xiaomi 17T Pro. Смартфон Xiaomi 17T Pro не меняет кардинально представление о субфлагманских устройствах. И все же это один из лучших телефонов в своем ценовом сегменте, у которого есть свои плюсы и минусы.