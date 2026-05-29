Потужний телефон у середньому ціновому сегменті: відомі характеристики Motorola Edge 70 Pro+

Перед початком старту продажів нового смартфона компанія Motorola представила параметри новинки, що володіє хорошим процесором і потужною батареєю.

Смартфон Motorola Edge 70 Pro+, який належить до середнього класу, буде офіційно представлений 4 червня. До запуску пристрою компанія Motorola розкрила його ключові характеристики, пише Gizmochina.

Motorola Edge 70 Pro+: екран

Смартфон оснащений 6,8-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 2772×1272 пікселів, частотою оновлення до 144 Гц, підтримкою HDR10+ і піковою яскравістю 5200 ніт.

Motorola Edge 70 Pro+: процесор

Смартфон має процесор MediaTek Dimensity 8500 Extreme у парі з 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і 256 ГБ вбудованої пам'яті UFS 4.1. Телефон працює під управлінням Android 16 і, як обіцяють, отримуватиме до трьох років оновлень ОС, а також п'ять років оновлень безпеки.

Motorola Edge 70 Pro+: камера

На задній панелі смартфона розміщені три 50-мегапіксельні об'єктиви. Основна камера використовує сенсор Sony LYTIA 710 з підтримкою оптичної стабілізації зображення, а другий сенсор відповідає за надширококутну та макрозйомку. Третя камера — це перископічний телеоб'єктив із 3,5-кратним оптичним зумом і підтримкою суперзуму до 50x.

На передній панелі телефону розташована 50-мегапіксельна камера з автофокусом.

Записувати відео можна з роздільною здатністю до 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду, а сповільнена зйомка підтримує роздільну здатність до 4K зі швидкістю 120 кадрів на секунду.

Motorola Edge 70 Pro+ Фото: Motorola

Motorola Edge 70 Pro+: батарея

Смартфон оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 6500 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 90 Вт і бездротової зарядки потужністю 15 Вт.

Motorola Edge 70 Pro+: захист

Телефон має захист ThinkShield, вбудований в екран сканер відбитків пальців, розблокування за обличчям, стереодинаміки з Dolby Atmos, захист від води за стандартом IP68/IP69 і сертифікацію MIL-STD-810H з ударостійкості.

На передній панелі використовується захисне скло Corning Gorilla Glass 7i.

Незважаючи на велику батарею, товщина телефону становить усього 7,19-7,34 мм, а вага — 190 грамів.

Motorola Edge 70 Pro+: ціна

Ціна на Motorola Edge 70 Pro+ стане відома на початку червня. Але експерти припускають, що телефон коштуватиме приблизно 520 доларів. За поточним курсом це приблизно 23 000 гривень.

