16 часов на одном заряде: плюсы и минусы среднебюджетного смартфона Infinix Note 60 Pro (фото)

Этот телефон по дизайну похож на iPhone 17 Pro и предлагает хорошие характеристики, учитывая свою цену.

Смартфон Infinix Note 60 Pro разделяет некоторые ключевые характеристики с моделью Ultra, но при этом жертвует производительностью камеры ради более доступной цены. Эксперты портала GSM Arena сделали обзор смартфона и составили свой вердикт относительно его преимуществ и недостатков.

Infinix Note 60 Pro: технические характеристики

Экран: 6,78 дюймов, AMOLED, частота обновления 144 Гц, пиковая яркость 4500 нит, разрешение 1208x2644 пикселей, поддержка Ultra HDR.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.

Память: 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ

ОС: оболочка XOS 16 на базе Android 16.

Камера: 50-мегапиксельная основная широкоугольная и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная, есть оптическая стабилизация изображения.

Фронтальная камера: 13-мегапиксельная широкоугольная

Батарея: 6500 мАч, проводная зарядка мощностью 90 Вт, беспроводная зарядка 30 Вт.

Защита: IP64 и Gorilla Glass 7i.

Infinix Note 60 Pro оснащен стереодинамиками JBL.

Подключение: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC.

Відео дня

Infinix Note 60 Pro Фото: gsmarena.com

Обзор Infinix Note 60 Pro: дизайн

Infinix рекламирует Note 60 Pro как смартфон с цельнометаллическим алюминиевым корпусом, но непонятно, что подразумевается под этим, поскольку задняя панель выполнена из стекла, приклеенного к алюминиевой рамке.

Дизайн телефона вдохновлен iPhone 17 Pro. Экран имеет тонкие и симметричные рамки и небольшое отверстие для селфи-камеры. Телефон имеет защиту IP64от влаги и пыли, хотя у большинства устройств среднего ценового сегмента есть защита IP67 или IP68. Экран защищен плоским слоем Gorilla Glass 7i.

Размеры Infinix Note 60 Pro составляют 162,4 x 77,2 x 7,4 мм, а вес — 202 грамма, что соответствует большинству телефонов с 6,8-дюймовыми дисплеями.

Обзор Infinix Note 60 Pro: экран

Смартфон имеет тот же экран, что и Note 60 и Note 60 Ultra: 6,78-дюймовую AMOLED-панель с частотой обновления 144 Гц. Согласно официальным характеристикам Infinix, яркость экрана должна составлять 700 нит в ручном режиме, 1600 нит в авторежиме и до 4500 нит в пиковом режиме.

Infinix Note 60 Pro Фото: gsmarena.com

Обзор Infinix Note 60 Pro: батарея и время автономной работы

Infinix Note 60 Pro оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч. Телефон показал хороший результат в тесте активного использования. На одном заряде он может работать 16 часов.

Тест зарядки показал неплохие результаты: 50% заряда за 16 минут, 81% за 30 минут и 100% за 41 минуту.

Обзор Infinix Note 60 Pro: операционная система

Телефон работает под управлением Android 16 с похожей на iOS оболочкой XOS 16. Производитель обещает поддержку трех крупных обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности.

Infinix Note 60 Pro Фото: gsmarena.com

Обзор Infinix Note 60 Pro: производительность

Телефон использует процессор Snapdragon 7s Gen 4 среднего уровня, который подходит для выполнения большинства задач. 8-ядерный процессор включает 1 ядро Prime Cortex-A720 с тактовой частотой 2,7 ГГц + 3 ядра Cortex-A720 (2,4 ГГц) и 4 ядра Cortex-A520 (1,8 ГГц).

Графический процессор Adreno 810 обеспечивает улучшенную производительность. Infinix Note 60 Pro доступен в трех конфигурациях с оперативной памятью LPDDR5 и встроенной памятью UFS 2.2. Слот для карты microSD отсутствует.

Смартфон относится к среднему ценовому сегменту, и результаты тестов производительности находятся между показателями устройств верхнего и нижнего среднего ценового сегмента. Он обладает адекватным процессором и графикой и обеспечивает хорошую, бесперебойную работу во всех режимах. Это, конечно, не игровой телефон, и тем не менее игры работают довольно хорошо.

Результат AnTuTu 10 — 868 860 баллов. Стабильная производительность в результате тестов отличная: 87% мощности ЦП и 99% мощности графического процессора сохранены в обычных стресс-тестах.

Телефон практически не нагревается, благодаря улучшенной системе охлаждения.

Обзор Infinix Note 60 Pro: камера

Производительность Infinix Note 60 Pro в качестве фотокамеры не слишком впечатляет, но основная камера будет служить хорошо. Если не предъявлять к камере слишком высоких требований, она может хорошо работать в любых условиях освещения.

Сверхширокоугольная камера показывает достойную детализацию днем ​​и неплохую вечером. Фронтальная камера почти идеальная при хорошем освещении и довольно конкурентоспособна в темное время суток.

Что касается создания видео, то Infinix Note 60 Pro имеет относительно базовые характеристики видеозаписи, хотя возможности камеры примерно соответствуют уровню класса: запись в 4K со скоростью 30 кадров в секунду и поддержка HDR вполне достаточны.

Стабилизация изображения основной камеры несколько портит впечатление, хотя в остальном качество съемки довольно хорошее, а производительность при слабом освещении выше среднего.

Infinix Note 60 Pro Фото: gsmarena.com

Infinix Note 60 Pro: цена

В Украине телефон цена на Infinix Note 60 Pro составляет от 18 500 гривен до 24 000 гривен в зависимости от конфигурации и продавца. Учитывая характеристики, это неплохой выбор за эти деньги.

Infinix Note 60 Pro: стоит ли покупать или нет

Infinix Note 60 Pro является смартфоном, который эксперты могут рекомендовать. Он хорошо справляется со всеми задачами, обладает превосходным дизайном и качеством сборки, ярким дисплеем с высокой частотой обновления, достаточной производительностью и очень хорошим временем автономной работы. Качество камеры оказалось на высоте по всем параметрам.

Плюсы

Алюминиевый корпус, привлекательные цветовые решения.

Яркий дисплей.

Превосходное время автономной работы, быстрая зарядка.

Достаточная производительность.

Хорошая основная камера, отличные селфи.

Минусы

Защита от влаги и пыли по стандарту IP64 недостаточна.

Отсутствует полноценная поддержка HDR-видео для потоковых приложений.

Ограниченная частота обновления 144 Гц — недостаточно приложений для ее поддержки.

Базовая сверхширокоугольная камера.

Напоминаем, стали известны характеристики Motorola Edge 70 Pro+, мощного телефона в среднем ценовом сегменте. Смартфон будет официально представлен 4 июня.