16 часов на одном заряде: плюсы и минусы среднебюджетного смартфона Infinix Note 60 Pro (фото)
Этот телефон по дизайну похож на iPhone 17 Pro и предлагает хорошие характеристики, учитывая свою цену.
Смартфон Infinix Note 60 Pro разделяет некоторые ключевые характеристики с моделью Ultra, но при этом жертвует производительностью камеры ради более доступной цены. Эксперты портала GSM Arena сделали обзор смартфона и составили свой вердикт относительно его преимуществ и недостатков.
Infinix Note 60 Pro: технические характеристики
- Экран: 6,78 дюймов, AMOLED, частота обновления 144 Гц, пиковая яркость 4500 нит, разрешение 1208x2644 пикселей, поддержка Ultra HDR.
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.
- Память: 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ
- ОС: оболочка XOS 16 на базе Android 16.
- Камера: 50-мегапиксельная основная широкоугольная и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная, есть оптическая стабилизация изображения.
- Фронтальная камера: 13-мегапиксельная широкоугольная
- Батарея: 6500 мАч, проводная зарядка мощностью 90 Вт, беспроводная зарядка 30 Вт.
- Защита: IP64 и Gorilla Glass 7i.
- Infinix Note 60 Pro оснащен стереодинамиками JBL.
- Подключение: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC.
Обзор Infinix Note 60 Pro: дизайн
Infinix рекламирует Note 60 Pro как смартфон с цельнометаллическим алюминиевым корпусом, но непонятно, что подразумевается под этим, поскольку задняя панель выполнена из стекла, приклеенного к алюминиевой рамке.
Дизайн телефона вдохновлен iPhone 17 Pro. Экран имеет тонкие и симметричные рамки и небольшое отверстие для селфи-камеры. Телефон имеет защиту IP64от влаги и пыли, хотя у большинства устройств среднего ценового сегмента есть защита IP67 или IP68. Экран защищен плоским слоем Gorilla Glass 7i.
Размеры Infinix Note 60 Pro составляют 162,4 x 77,2 x 7,4 мм, а вес — 202 грамма, что соответствует большинству телефонов с 6,8-дюймовыми дисплеями.
Обзор Infinix Note 60 Pro: экран
Смартфон имеет тот же экран, что и Note 60 и Note 60 Ultra: 6,78-дюймовую AMOLED-панель с частотой обновления 144 Гц. Согласно официальным характеристикам Infinix, яркость экрана должна составлять 700 нит в ручном режиме, 1600 нит в авторежиме и до 4500 нит в пиковом режиме.
Обзор Infinix Note 60 Pro: батарея и время автономной работы
Infinix Note 60 Pro оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч. Телефон показал хороший результат в тесте активного использования. На одном заряде он может работать 16 часов.
Тест зарядки показал неплохие результаты: 50% заряда за 16 минут, 81% за 30 минут и 100% за 41 минуту.
Обзор Infinix Note 60 Pro: операционная система
Телефон работает под управлением Android 16 с похожей на iOS оболочкой XOS 16. Производитель обещает поддержку трех крупных обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности.
Обзор Infinix Note 60 Pro: производительность
Телефон использует процессор Snapdragon 7s Gen 4 среднего уровня, который подходит для выполнения большинства задач. 8-ядерный процессор включает 1 ядро Prime Cortex-A720 с тактовой частотой 2,7 ГГц + 3 ядра Cortex-A720 (2,4 ГГц) и 4 ядра Cortex-A520 (1,8 ГГц).
Графический процессор Adreno 810 обеспечивает улучшенную производительность. Infinix Note 60 Pro доступен в трех конфигурациях с оперативной памятью LPDDR5 и встроенной памятью UFS 2.2. Слот для карты microSD отсутствует.
Смартфон относится к среднему ценовому сегменту, и результаты тестов производительности находятся между показателями устройств верхнего и нижнего среднего ценового сегмента. Он обладает адекватным процессором и графикой и обеспечивает хорошую, бесперебойную работу во всех режимах. Это, конечно, не игровой телефон, и тем не менее игры работают довольно хорошо.
Результат AnTuTu 10 — 868 860 баллов. Стабильная производительность в результате тестов отличная: 87% мощности ЦП и 99% мощности графического процессора сохранены в обычных стресс-тестах.
Телефон практически не нагревается, благодаря улучшенной системе охлаждения.
Обзор Infinix Note 60 Pro: камера
Производительность Infinix Note 60 Pro в качестве фотокамеры не слишком впечатляет, но основная камера будет служить хорошо. Если не предъявлять к камере слишком высоких требований, она может хорошо работать в любых условиях освещения.
Сверхширокоугольная камера показывает достойную детализацию днем и неплохую вечером. Фронтальная камера почти идеальная при хорошем освещении и довольно конкурентоспособна в темное время суток.
Что касается создания видео, то Infinix Note 60 Pro имеет относительно базовые характеристики видеозаписи, хотя возможности камеры примерно соответствуют уровню класса: запись в 4K со скоростью 30 кадров в секунду и поддержка HDR вполне достаточны.
Стабилизация изображения основной камеры несколько портит впечатление, хотя в остальном качество съемки довольно хорошее, а производительность при слабом освещении выше среднего.
Infinix Note 60 Pro: цена
В Украине телефон цена на Infinix Note 60 Pro составляет от 18 500 гривен до 24 000 гривен в зависимости от конфигурации и продавца. Учитывая характеристики, это неплохой выбор за эти деньги.
Infinix Note 60 Pro: стоит ли покупать или нет
Infinix Note 60 Pro является смартфоном, который эксперты могут рекомендовать. Он хорошо справляется со всеми задачами, обладает превосходным дизайном и качеством сборки, ярким дисплеем с высокой частотой обновления, достаточной производительностью и очень хорошим временем автономной работы. Качество камеры оказалось на высоте по всем параметрам.
Плюсы
- Алюминиевый корпус, привлекательные цветовые решения.
- Яркий дисплей.
- Превосходное время автономной работы, быстрая зарядка.
- Достаточная производительность.
- Хорошая основная камера, отличные селфи.
Минусы
- Защита от влаги и пыли по стандарту IP64 недостаточна.
- Отсутствует полноценная поддержка HDR-видео для потоковых приложений.
- Ограниченная частота обновления 144 Гц — недостаточно приложений для ее поддержки.
- Базовая сверхширокоугольная камера.
Напоминаем, стали известны характеристики Motorola Edge 70 Pro+, мощного телефона в среднем ценовом сегменте. Смартфон будет официально представлен 4 июня.