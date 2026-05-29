16 годин на одному заряді: плюси і мінуси середньобюджетного смартфона Infinix Note 60 Pro (фото)

Цей телефон за дизайном схожий на iPhone 17 Pro і пропонує хороші характеристики, враховуючи свою ціну.

Смартфон Infinix Note 60 Pro розділяє деякі ключові характеристики з моделлю Ultra, але при цьому жертвує продуктивністю камери заради більш доступної ціни. Експерти порталу GSM Arena зробили огляд смартфона і склали свій вердикт щодо його переваг і недоліків.

Infinix Note 60 Pro: технічні характеристики

Екран: 6,78 дюймів, AMOLED, частота оновлення 144 Гц, пікова яскравість 4500 ніт, роздільна здатність 1208x2644 пікселів, підтримка Ultra HDR.

Процесор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.

Пам'ять: 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ

ОС: оболонка XOS 16 на базі Android 16.

Камера: 50-мегапіксельна основна ширококутна і 8-мегапіксельна надширококутна, є оптична стабілізація зображення.

Фронтальна камера: 13-мегапіксельна ширококутна

Батарея: 6500 мАг, дротова зарядка потужністю 90 Вт, бездротова зарядка 30 Вт.

Захист: IP64 і Gorilla Glass 7i.

Infinix Note 60 Pro оснащений стереодинаміками JBL.

Підключення: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC.

Infinix Note 60 Pro Фото: gsmarena.com

Огляд Infinix Note 60 Pro: дизайн

Infinix рекламує Note 60 Pro як смартфон із суцільнометалевим алюмінієвим корпусом, але незрозуміло, що мається на увазі під цим, оскільки задня панель виконана зі скла, приклеєного до алюмінієвої рамки.

Дизайн телефону натхненний iPhone 17 Pro. Екран має тонкі та симетричні рамки та невеликий отвір для селфі-камери. Телефон має захист IP64 від вологи та пилу, хоча більшість пристроїв середнього цінового сегмента мають захист IP67 або IP68. Екран захищений плоским шаром Gorilla Glass 7i.

Розміри Infinix Note 60 Pro становлять 162,4 x 77,2 x 7,4 мм, а вага — 202 грами, що відповідає більшості телефонів з 6,8-дюймовими дисплеями.

Огляд Infinix Note 60 Pro: екран

Смартфон має той самий екран, що й Note 60 і Note 60 Ultra: 6,78-дюймову AMOLED-панель із частотою оновлення 144 Гц. Згідно з офіційними характеристиками Infinix, яскравість екрана має становити 700 ніт у ручному режимі, 1600 ніт в авторежимі і до 4500 ніт у піковому режимі.

Огляд Infinix Note 60 Pro: батарея і час автономної роботи

Infinix Note 60 Pro оснащений акумулятором ємністю 6500 мАг. Телефон показав хороший результат у тесті активного використання. На одному заряді він може працювати 16 годин.

Тест зарядки показав непогані результати: 50% заряду за 16 хвилин, 81% за 30 хвилин і 100% за 41 хвилину.

Огляд Infinix Note 60 Pro: операційна система

Телефон працює під управлінням Android 16 зі схожою на iOS оболонкою XOS 16. Виробник обіцяє підтримку трьох великих оновлень ОС і п'ять років оновлень безпеки.

Огляд Infinix Note 60 Pro: продуктивність

Телефон використовує процесор Snapdragon 7s Gen 4 середнього рівня, який підходить для виконання більшості завдань. 8-ядерний процесор включає 1 ядро Prime Cortex-A720 з тактовою частотою 2,7 ГГц + 3 ядра Cortex-A720 (2,4 ГГц) і 4 ядра Cortex-A520 (1,8 ГГц).

Графічний процесор Adreno 810 забезпечує поліпшену продуктивність. Infinix Note 60 Pro доступний у трьох конфігураціях з оперативною пам'яттю LPDDR5 і вбудованою пам'яттю UFS 2.2. Слот для карти microSD відсутній.

Смартфон належить до середнього цінового сегмента, і результати тестів продуктивності перебувають між показниками пристроїв верхнього і нижнього середнього цінового сегмента. Він має адекватний процесор і графіку та забезпечує хорошу, безперебійну роботу в усіх режимах. Це, звісно, не ігровий телефон, і тим не менш ігри працюють досить добре.

Результат AnTuTu 10 — 868 860 балів. Стабільна продуктивність у результаті тестів відмінна: 87% потужності ЦП і 99% потужності графічного процесора збережені у звичайних стрес-тестах.

Телефон практично не нагрівається, завдяки поліпшеній системі охолодження.

Огляд Infinix Note 60 Pro: камера

Продуктивність Infinix Note 60 Pro як фотокамери не надто вражає, але основна камера служитиме добре. Якщо не пред'являти до камери занадто високих вимог, вона може добре працювати в будь-яких умовах освітлення.

Надширококутна камера показує гідну деталізацію вдень і непогану ввечері. Фронтальна камера майже ідеальна за хорошого освітлення і доволі конкурентоспроможна в темний час доби.

Щодо створення відео, то Infinix Note 60 Pro має відносно базові характеристики відеозапису, хоча можливості камери приблизно відповідають рівню класу: запис у 4K зі швидкістю 30 кадрів за секунду та підтримка HDR цілком достатні.

Стабілізація зображення основної камери дещо псує враження, хоча в іншому якість зйомки доволі хороша, а продуктивність за слабкого освітлення вища за середню.

Infinix Note 60 Pro: ціна

В Україні телефон ціна на Infinix Note 60 Pro становить від 18 500 гривень до 24 000 гривень залежно від конфігурації та продавця. З огляду на характеристики, це непоганий вибір за ці гроші.

Infinix Note 60 Pro: варто купувати чи ні

Infinix Note 60 Pro є смартфоном, який експерти можуть рекомендувати. Він добре справляється з усіма завданнями, володіє чудовим дизайном і якістю збірки, яскравим дисплеєм з високою частотою оновлення, достатньою продуктивністю і дуже хорошим часом автономної роботи. Якість камери виявилася на висоті за всіма параметрами.

Плюси

Алюмінієвий корпус, привабливі колірні рішення.

Яскравий дисплей.

Чудовий час автономної роботи, швидка зарядка.

Достатня продуктивність.

Хороша основна камера, відмінні селфі.

Мінуси

Захист від вологи і пилу за стандартом IP64 недостатній.

Відсутня повноцінна підтримка HDR-відео для потокових додатків.

Обмежена частота оновлення 144 Гц — недостатньо додатків для її підтримки.

Базова надширококутна камера.

